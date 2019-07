Wolff: Hamilton kan Schumacher overtreffen

De Vries derde in sprintrace Silversto­ne

14 juli Autocoureur Nyck de Vries is in de Formule 2 als derde geëindigd in de tweede race op het circuit van Silverstone. De 24-jarige Fries moest in de zogenoemde ‘sprintrace’ de zege aan de Brit Jack Aitken laten. De Zwitser Louis Delétraz finishte als tweede.