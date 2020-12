Wolff wijt fouten aan radioprobleem en complimenteert Russell

,,We hadden de stop ook niet kunnen doen, maar hadden een gat geslagen. Je kunt er twijfels over hebben, maar ik denk dat het het juiste besluit was. We hebben overall goed werk geleverd, technische fouten gebeuren. We moeten ervan leren.” Russell leek op weg naar zijn eerste zege in de Formule 1, maar werd uiteindelijk negende. De Brit, de vervanger van de positief geteste Lewis Hamilton, zei over de boordradio dat hij niet wist wat hij moest zeggen en kreeg direct na de finish verontschuldigingen van de stafleden.

,,Het was erg emotioneel”, zei Wolff over het gesprek met Russell na de finish. ,,Maar dit zal niet zijn laatste kans zijn om een race te winnen. Dit is het begin van een sprookje, dat vandaag helaas niet is uitgekomen. Maar ik zou zeggen dat een nieuwe ster is geboren.”

Wolff kon nog niet zeggen of Russell volgend weekend tegen de GP van Abu Dhabi opnieuw in de bolide van Hamilton rijdt. ,,Vandaag hebben we een nieuwe generatie gezien en de ‘sky is the limit’, maar niemand komt in de buurt van Lewis”, aldus Wolff. ,,Als zijn test negatief is, dan is het zijn auto. Is zijn test positief, dan zit George opnieuw in de auto.”