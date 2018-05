Wordt Spanje de ommekeer voor Verstappen?

Verstappen wil niets weten van ‘revanche’ of de noodzaak van een probleemloos weekeinde. Voor hem verandert er niets aan zijn mindset: hij wil – uiteraard – altijd ongeschonden de finish halen en het liefst als eerste. Aan zijn povere seizoensstart denkt hij niet als om 10 over 3 vanmiddag de lichten uitgaan. Wat is geweest is geweest.



Met het feit dat Verstappen afgelopen week zei dat ‘Spanje’ de ommekeer zou kunnen worden dit seizoen, doelde hij dan ook niet op zijn eigen revanche, maar op de vele updates die de teams voor deze race in petto hebben. Hij hoopte dat Red Bull het gaatje met Mercedes en Ferrari heeft gedicht, of in ieder geval bijna. In de kwalificatie komt de Renault-motor nog altijd vermogen tekort, bleek gisteren. In de race was de snelheid afgelopen races al dik in orde. Zelfs al daar nog wat winst is behaald, kan het zijn dat Red Bull dat niet kan verzilveren, vanwege het inhaalverhaal. Maar, zoals Verstappen terecht zei, er gebeuren dit seizoen gekke dingen op de zondagen.



Daar hoopt de Limburger dan ook op. Want vijfde worden, daar was hij vorig seizoen helemaal klaar mee. Dat is niet veranderd. Ook al is finishen nu misschien wel belangrijker dan ooit.