Zandvoort hoeft alleen maar ja te zeggen tegen F1, en voor hoelang

WK-stand Formule 1 | Max Verstappen vergroot voorsprong op Charles Leclerc naar meer dan 100 punten

Na Saoedi-Arabië, Imola, Miami, Spanje, Azerbeidzjan, Canada, Frankrijk, Hongarije en Spa was Max Verstappen ook in Zandvoort weer de beste. De wereldkampioen begon van pole, moest de hele race scherp blijven, maar gaf het uitzinnige publiek waar het voor kwam: de zege in eigen huis.

4 september