Zelfs Zandvoort moet nu vrezen

Door Arjan Schouten



Doorvliegen naar Bahrein, na die rommelzooi in Australië? En daar gewoon weer opnieuw beginnen alsof er niets gebeurd is? Vergeet het maar. Zelfs zonder publiek in de woestijn zal de Formule 1-top wel drie keer nadenken of daar niet een zelfde scenario als in Albert Park op de loer ligt, met besmettingen in de paddock en alle gevolgen van dien. Bovendien zitten er bij McLaren voorlopig nog vijftien personeelsleden in quarantaine.



En wat te denken van die met veel bombarie gepresenteerde debuutrace in Vietnam, twee weken later. In dat Aziatische land is het helemaal onrustig, zal Liberty-topman met zijn eigen ogen gezien hebben op zijn ‘redden wat er nog te redden valt’ reisje naar Hanoi. Bovendien is Vietnam voor vele nationaliteiten visa-technisch een no go area geworden.