Zhou Guanyu na horrorcrash rationeel als altijd: ‘Ben blij dat er weer een race is’

Met samenvatting Max Verstappen zet concurren­ten in slottrai­ning op halve seconde en is klaar voor Britse kwalifica­tie

Met de kwalificatie in aantocht lijkt Red Bull de juiste afstelling gevonden te hebben op Silverstone. Max Verstappen klokte voor het eerst dit weekend de snelste tijd (1.27,901) en had een gat van bijna een halve seconde. Daarmee waarschuwde de WK-leider zijn concurrenten voor later vanmiddag.

2 juli