Zorgen bij Red Bull om motorprobleem Verstappen

Het wordt een spoedklus om de auto op tijd klaar te krijgen voor de kwalificatie, die om 15.00 uur begint. Verstappen riskeert ook een gridstraf als de motor moet worden vervangen.



Gisteren klaagde Verstappen na de twee vrije trainingen al over de balans in de auto, die niet naar zijn zin was. En ook vanmiddag had Verstappen regelmatig last van onderstuur. Hij gaf liefst 7 tienden toe op de snelste man van de sessie, Sebastian Vettel. Ook de andere Ferrari en beide Mercedessen waren sneller dan de 'Bulls'.



Daar hoopten ze met een speciale kwalifcatiemodus van motorleverancier Renault wat extra vermogen te kunnen aanboren in de kwalificatie. Maar voorlopig heeft Verstappen, juist met duizenden landgenoten op de tribunes, grotere zorgen. Hij hoopt een Monaco-scenario, waar hij door een crash in de vrije training de kwalificatie moest missen, te voorkomen.



,,Hopelijk is het een kwestie van een 'box' vervangen", zei teambaas Christian Horner terwijl de auto van Verstappen de garage in werd gereden.



