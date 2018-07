‘Zou niet eens meer verbaasd zijn als Red Bull weer domineert’

Door Arjan Schouten



Derde in Canada, tweede in Frankrijk, eerste in Oostenrijk. Zeg het maar: kan deze serie van Max Verstappen nóg mooier in Engeland?

Jan Lammers: ,,Silverstone is van oudsher een Mercedes-baan en ook Ferrari zal weer sterk zijn. Maar wie de afgelopen races gezien heeft, kan Red Bull niet meer wegdenken uit de top. Als Red Bull opeens de dominerende partij zou zijn in Engeland, zou ik ook niet eens meer verbaasd zijn. Iedereen heeft afgelopen weekend gezien wat voor scenario’s allemaal denkbaar zijn. Normaal beredeneerd heeft Max niet de beste papieren op Silverstone. Maar goed, hij heeft het allemaal wel fantastisch afgedwongen de laatste races. ‘The luck is with the braves’, zeggen ze niet voor niets. Je kunt wel geluk hebben, maar je moet ook wel de inzet tonen. Als je naar het casino gaat kan je nummer wel vallen, maar als je niks hebt ingezet, ontvang je ook niks. Daarom zegt z’n vader Jos ook: zo is hij, zo rijdt hij. Zijn manier van rijden en inhalen, het gaat soms goed en soms fout, maar per saldo is het wel iets wat wereldwijd tot de verbeelding spreekt.‘’

Jeroen van Inkel: ,,Het is lastig in te schatten, heeft ook beetje te maken met hoe snel ze bij Mercedes zich kunnen herpakken, daar is wel iets aan de hand natuurlijk. Er zal ze veel aan gelegen zijn, om in het thuisland van Lewis Hamilton goed voor de dag te komen. Het zal lastig zijn voor Max daar tegenop te rijden, met de vele lange rechte stukken. Toch spreek ik de hoop uit dat hij het weer goed gaat doen. Als er iemand is die gebrek aan technisch prestatievermogen kan compenseren met zijn coureurskwaliteiten dan is Max het wel. Dat heeft hij genoeg bewezen.‘’

Over Mercedes. Had dat team een complete off-day in Oostenrijk, staan ze er op Silverstone gewoon weer? Of is er meer aan de hand?

Lammers: ,,Het was een beetje Murphy’s Law daar, denk ik. Zeker wat Valtteri Bottas betreft. Een hard gelag, hoor. Heeft hij eens een goede start van het weekend met poleposition, overkomt hem weer iets. Statisch gezien zou het in Engeland dus zomaar zijn beurt kunnen zijn voor succes. Ik verwacht daar sowieso een getergd Mercedes.‘’

Van Inkel: ,,Dat daar nu dingen fout gaan, dat is ook gewoon het lot van elk succesvol team. Op een gegeven moment ontstaat er een soort van sleetsheid, wat volkomen menselijk is. Ze zijn top of the bill, alles gaat hartstikke goed en dat zijn nu juist de momenten dat het fout kan gaan. Misschien is dat wel wat er gebeurt, nu. En wat je dan ziet, dat is wel grappig, dat Lewis Hamilton die altijd vooraan rijdt, het dan allemaal niet meer zich goed weet te handelen. Ook menselijk.‘’

De weersverwachting voor zondag: weer droog, zon en zelfs 30 graden. In Engeland, nota bene. Snakken jullie al naar een ouderwetse regenrace?

Lammers: ,,Natuurlijk zou dat leuk zijn. Geweldig zelfs. Maar dat het 30 graden wordt, speelt natuurlijk wel weer Max in de hand. Het hele verhaal van banden sparen en bandenslijtage, dat wordt grotendeels bepaald door hitte die je genereert. En dat heeft hij prima voor elkaar.‘’