Zware crash Norris op Spa, Vettel uit woede over boordradio

VideoLando Norris is op het circuit in Spa-Franchorchamps keihard in de vangrail gereden. De Engelse coureur van McLaren, die bezig was aan een goede racedag, verloor in de bocht Eau Rouge de controle over zijn stuur.

De raceleiding besloot de derde kwalificatie direct stil te leggen, door met de rode vlag te wapperen. Norris verloor op het kletsnatte circuit de controle over zijn wagen, probeerde te corrigeren, maar knalde keihard van de baan. Al snel gaf de Engelsman aan dat hij ‘oké’ was. Norris greep daarmee naast zijn eerste pole position als Formule 1-coureur. De Brit had in de tweede sessie (Q2) nog de beste tijd neergezet.

De crash van Norris leidde bij Sebastian Vettel, die kort achter zijn collega zat, tot veel frustratie. De Duitser vond het onveilig om de natte baan op de gaan en kreeg gelijk. Vettel stopte zijn auto naast de in elkaar gereden van bolide van Norris en vroeg hem of het goed met hem ging. ,,What the f*ck did I say’’, brieste de kwade Vettel.

Norris verliet zijn wagen met zijn onderarm in zijn andere hand. Het is niet bekend of hij lichamelijke schade heeft overgehouden aan de crash. De coureur wordt momenteel onderzocht door het medische team in Spa. Ook Beitske Visser crashte gisteren hard in België.

Volledig scherm De wagen van Norris. © AFP