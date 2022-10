Bij dit grote gamebedrijf werd gestaakt na wangedrag: ‘Nu mag je nog maar één keer je collega uit vragen’

Bij de makers van gigagames zoals Assassin’s Creed en Call of Duty regende het afgelopen jaren verhalen over seksueel wangedrag en discriminatie op de werkvloer. Ook bij Riot Games, van de populaire game League of Legends, bleek er veel mis. Het bedrijf deed de afgelopen jaren zijn best om schoon schip te maken. Maar hoe, en kan dat eigenlijk wel?

Riot Games is een bekende naam in het gamelandschap: met hun competitieve titels Valorant en League of Legends veroverden ze sinds 2006 de harten van gamers wereldwijd. Meer dan honderd miljoen mensen spelen de game minstens één keer per maand, en de jaarlijkse wereldcup - met prijzen van honderdduizenden dollars - wordt steevast door miljoenen bekeken.

Geen vuiltje aan de lucht, leek het aan de buitenkant - totdat gamesite Kotaku in 2018 de beerput open trok in een artikel onder de titel, ‘Binnen de Seksistische Cultuur van Riot Games’. Vrouwen zouden structureel geen promotie krijgen, genegeerd worden tijdens vergaderingen, en lastiggevallen worden door mannelijke collega’s. Kwam je als vrouw solliciteren, dan werd je snel afgeschreven omdat je ‘te emotioneel’ was of niet op de juiste manier gamede.

Het artikel veroorzaakte een schokgolf. Nog niet eerder waren dit soort verhalen naar buiten gekomen over de werkcultuur van een gamebedrijf. In de jaren daarop zou blijken dat Riot bij lange na niet het enige grote gamebedrijf was waar dit speelde, en dat mannen bij grote studio’s vaak hun macht misbruikten in een poging seks te hebben met vrouwelijk personeel

‘Als het gif er in zit, kom je er niet van af’

Als het gif al sinds de oprichting in het bedrijf zit, dan kom je er nooit meer vanaf, zeggen sommigen. Angela Roseboro gelooft er niks van. Ze werd kort na het omstreden artikel aangesteld om de werkcultuur van Riot te verbeteren, en vertrekt nu met het gevoel dat basis is gelegd, vertelt ze via een videoverbinding. ,,Je moet gewoon beter wíllen worden. En je best blijven doen.”

Volledig scherm Angela Roseboro kreeg een lastige taak: om de giftige werksfeer bij Riot Games recht te zetten. © Riot Games

,,Toen ik binnenkwam bij dit bedrijf, had ik zelf geen ervaring met games. Maar Riot had wat ik zocht: ze waren klein genoeg om nog te kunnen veranderen, en de top had echt de wil om dat te doen”, zegt Roseboro. ,,We hebben iets verkeerds gedaan. Wat nu?’ vroegen ze. Ik zei: geef me negentig dagen. Laten we éérst eens gaan luisteren. De vrouwen in dit bedrijf hebben het gevoel dat ze geen stem hebben.”

Tegelijkertijd bleven de artikelen over Riot maar komen, en twee maanden na de aanstelling van Roseboro liepen de werknemers uit protest het kantoor uit. ,,Het eerste wat ik deed was een bericht uit sturen: niemand komt in de problemen voor deze actie. Daarna ging ik naar buiten, om met ze te praten. Om hun pijn te begrijpen.”

Regels over daten op de werkvloer

De grootste problemen waren niet zomaar op te lossen, maar andere wel. ,,Ik besloot om te beginnen met de praktische zaken die we wél gemakkelijk konden aanpakken. Zo hebben we het statuut voor het daten met je collega’s aangepakt. Werknemers bij Riot mogen nu nog maar één keer proberen om een collega uit te vragen. Als die dan nee zegt, is het gedaan. En ze mogen geen bedrijfskanalen gebruiken.” Dat legt te veel druk op de ander om ‘ja’ te zeggen.

Ook in andere gevallen wist Roseboro met kleine ingrepen iets positiefs teweeg te brengen: na de dood van George Floyd, die in de Verenigde Staten tot enorme Black Lives Matter-protesten leidde, kregen werknemers een hashtag die ze in een e-mail konden gebruiken om zeggen als ze tijd nodig hadden om het te verwerken. Met de start van de coronapandemie kreeg iedereen bij Riot een week vrij. ,,Zo helpen we onze werknemers om zich veiliger te voelen.”

Vrouwelijke bestuurders in huis gehaald

Maar hoe had het zo ver kunnen komen dát zoveel mensen zich onveilig voelden op de werkvloer? ,,Ik heb daar een theorie over. Een bedrijf als Riot wordt nog steeds geleid door de oprichters, die innovatief willen zijn. Ze willen de beste mensen. In het begin denk je snel: mensen die op mij lijken, moeten wel de beste zijn. Maar als je bedrijf groeit en diverser wordt, dan werkt dat niet meer. Op een gegeven moment heb je processen nodig waardoor je eerlijk en consistent kan zijn.”

Eigenlijk moeten bedrijven al vanaf dag één mensen met andere manieren van denken aan boord hebben. ,,Je moet diversiteit niet als snel lapmiddel zien”, zegt ze. ,,Het is het veranderen van je manier van denken. Kort nadat het artikel van Kotaku uitkwam, heeft Riot drie vrouwelijke bestuurders aangenomen. De gesprekken binnen dat bestuur begonnen te veranderen, omdat de rest zich open stelde voor wat we te zeggen hadden.” Dat verandert daarna ook weer het gedrag binnen het bedrijf.

Divers personeel moest vaker gaan meekijken

Eén ding dat Roseboro meteen eiste: ,,Ik wilde bij elke bestuursvergadering zijn. Ook als ze over gamedesign gingen. Ik wist daar nog niks van af, maar ik stond ervoor open om te leren.” Ze pikte snel veel op over het proces, ging zelf ook Valorant spelen. ,,Toen begonnen de ontwerpers naar mij toe te komen als ze mijn mening wilde hebben, bijvoorbeeld over een nieuw personage die uit een andere cultuur kwam.”

Het kan veel voor spelers betekenen als er een personage bijkomt met een achtergrond die op die van hun lijkt. Maar dan moet dat personage wel authentiek aanvoelen: als bijvoorbeeld witte ontwerpers een Afro-Amerikaans personage maken, missen ze vaak de kennis van die gemeenschap die nodig is om dat voor elkaar te krijgen. Inmiddels is het daarom de standaard bij Riot Games om te spreken met collega’s en buitenstaanders uit dezelfde cultuur van een gepland nieuw personage.

Ook plek voor nietgamers

Roseboro wilde een statement maken: dat je geen gamer hoeft te zijn om iets bij te dragen aan Riot. ,,Als je gameontwerper bent, is het natuurlijk handig als je competent bent in gamen. Maar er zijn ook veel rollen bij dit bedrijf waar dat eigenlijk helemaal niet nodig is, waar andere vaardigheden handiger zijn. De games, die kun je leren kennen.”

Tijdens het eerste jaar van Roseboro’s aanstelling was de impact van het Kotaku-artikel voelbaar. ,,Het aantal sollicitanten daalde enorm.” Maar dat is bijgetrokken. Volgens Roseboro werd het bedrijf de afgelopen drie jaar ‘geweldige plek om te werken’ genoemd in een externe enquête. ,,Medewerkers hebben het gevoel dat we de juiste richting uitgaan, zeiden ze.”

Nog veel te doen om Riot weer op te bouwen

Toch is er nog veel te doen, benadrukt Roseboro, die vertrekt omdat ze meer tijd aan haar gezin wil besteden. ,,Ik zeg absoluut niet dat we nu gewonnen hebben. Maar we hebben gedaan wat we moesten doen om een kern van vertrouwen terug te winnen. Nu is de tijd aangebroken voor Riot om daarop te gaan bouwen.”

Of ze daar vertrouwen in heeft? ,,De top van Riot heeft bescheidenheid getoond. Ze hebben het aangedurfd om andere perspectieven bij het bedrijf te betrekken, om te luisteren. En dat is wat je nodig hebt, wat ook al die andere gamebedrijven die kampen met problemen in hun werkcultuur moeten doen. Je moet in de spiegel durven kijken, accepteren wat er echt aan de hand is in je bedrijf, nadenken over wat je wél wil zijn. Dat gebeurt niet zomaar. Je lost geen problemen op door comfortabel te blijven. Durf het aan om je onbehagelijk te voelen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op techgebied: