De beste games voor een lege portemonnee: deze spellen speel je gratis

Gamen is meer dan alleen maar schieten of voetballen en het is veel makkelijker om mee te beginnen dan je denkt. In deze rubriek geven we daarom laagdrempelige tips voor games in elke situatie. Vandaag: de beste games die je gratis kunt spelen.

Beginnen met gamen hoeft helemaal niet duur te zijn. Natuurlijk kun je een spelcomputer in huis halen als je dat wil. Voor een iets oudere PlayStation 4, Xbox One of Nintendo Switch hoef je niet de hoofdprijs te betalen.

Maar de kans is groot dat je alles al in huis hebt om kennis te maken met de wereld van de games. Spellen voor smartphones hebben een slechte naam, omdat het vaak simpele spelletjes zijn die zoveel mogelijk geld aan je willen verdienen. Toch kun je met een beetje zoeken ook op je telefoon goed uit de voeten.

De volgende games zijn gratis te spelen, maar pas wel altijd goed op. Voor niets gaat de zon op, dus er zijn wel degelijk manieren om geld uit te geven in deze spellen. We hebben expres gekozen voor games waar je heel goed van kunt genieten zonder ooit een euro uit te geven.

Genshin Impact

Genshin Impact is een spel dat behalve op PlayStation en pc ook voor iOS en Android is uitgekomen. In de tekenfilmachtige game verken je een gigantische open wereld en beleef je een episch verhaal, waarin je door de goden wordt gescheiden van je tweelingbroer- of zus.

In actievolle gevechten tegen allerlei monsters zet je een brede selectie vaardigheden en magische spreuken in, afhankelijk van het personage dat je kiest. Met name de grote baasgevechten zijn hoogtepuntjes. Je kunt tientallen uren van de game genieten en het hele verhaal uitspelen, zonder je portemonnee te hoeven trekken. Alleen voor nieuwe personages of wapens wordt geld gevraagd.

Mario Kart Tour

Mario Kart is een legende onder gamers. Al sinds 1992 strijden Mario en zijn vrienden in deze bekende raceserie om een podiumplaats. Het is een perfecte game om in te stappen voor mensen die niet bekend zijn met gamen. Je hoeft alleen maar gas te geven, te sturen en af en toe een wapen in te zetten om je tegenstander van de baan te knikkeren.

Sinds een paar jaar is Mario Kart Tour (iOS, Android) gratis verkrijgbaar voor smartphones. De game bestuurt verrassend goed en is al lange tijd populair. Ook wordt er steeds nieuwe content toegevoegd, zoals onlangs nog een circuit dat zich afspeelt in Nederland. De game vraagt je wel iets te vaak of je echt geen geld uit wil geven om nieuwe personages te verdienen. Dat is echter totaal niet nodig.

Brawlhalla

Wil je liever een simpel potje knokken, dan is Brawlhalla wellicht interessant. Naast een release op alle mogelijke spelcomputers, is deze vechtgame ook verschenen op iOS en Android. Heb je vrienden die wel een Switch, Xbox of PlayStation in huis hebben, dan kun je het gewoon via je telefoon tegen hen opnemen.

Elke knokpartij speelt zich af in een omgeving met een afgrond, waar je je tegenstanders vanaf moet zien te meppen. De verschillende personages hebben allemaal hun eigen vaardigheden, zoals een sprint, een grote hamer of een boog met drie pijlen.

Met geld kun je een van de tientallen vechters kopen, maar ook gratis is er genoeg variatie. Je krijgt kosteloos de beschikking over negen helden, die elke week weer wisselen.

Fortnite

Een artikel over gratis games is niet compleet zonder de megapopulaire schietgame Fortnite te noemen. Honderd spelers landen op een eiland, en degene die als laatste nog in leven is, heeft gewonnen. De game komt vaak in het nieuws als populair tijdverdrijf voor jongeren, maar ook voor volwassenen is het interessant. De game is niet voor niets zo geliefd: hij is ook gewoon echt goed.

Op telefoons is Fortnite alleen wat moeilijker te spelen. Door rechtszaken van ontwikkelaar Epic, die de inkomstenstroom niet met Apple of Google wil delen, staat het spel niet in de bekende digitale winkels. Wel is het bijvoorbeeld te streamen via Xbox Cloud Gaming of door het via een omweg te installeren, bijvoorbeeld in Samsungs Galaxy Store. Sowieso is Fortnite op alle spelcomputers gratis speelbaar.

Vind je dat teveel gedoe, of trekt de koddige stijl van de game je niet, dan zijn er spellen die er veel op lijken. Op je smartphone kun je bijvoorbeeld zoeken naar PUBG Mobile, Call of Duty Mobile of Apex Legends Mobile.

