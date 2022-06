De beste games voor mensen die van mooie verhalen houden

Gamen is meer dan alleen maar schieten of voetballen en het is veel makkelijker om mee te beginnen dan je denkt. In deze rubriek geven we daarom laagdrempelige tips voor games in elke situatie. Vandaag: de beste games voor liefhebbers van een goed verhaal.

De afgelopen decennia zijn games als kunstvorm flink geëvolueerd. Geregeld komen er spellen uit waarvan het verhaal zich kan meten met de beste films of boeken. Ze kunnen je ontroeren, boos maken, of laten gieren van het lachen.

Spellen als The Witcher 3 of The Last Of Us 2 zijn bekende voorbeelden onder gameliefhebbers, maar dit soort gigantische avonturenspellen kunnen overweldigend zijn voor nieuwe gamers. Ook kleinere spellen kunnen op een bijzondere manier een geweldig verhaal vertellen, en deze games zijn vaak ook op mobiele platformen beschikbaar.

Gone Home

In Gone Home speel je een jonge vrouw die terugkeert naar haar ouderlijk huis. Er staat echter niemand op je te wachten om je te verwelkomen, het huis is compleet verlaten. Er zit niets anders op dan het huis grondig te onderzoeken.

Via allerlei bezittingen in het huis ontdek je de beslommeringen van je ouders en zusje, die je al lang niet meer hebt gezien. Een dagboek of stapel brieven vertellen je meer dan een gesprek ooit zou kunnen doen. En het is veelzeggend welke voorwerpen ze in een doos in de kelder wegstoppen. Zo puzzel je zelf bij elkaar wat er in hun leven speelt, en dat is soms behoorlijk emotioneel.

Gone Home is verkrijgbaar op pc en alle moderne spelcomputers. Ook is er een mobiele versie voor iOS.

Her Story

Ook in Her Story, beschikbaar voor iOS en Android, probeer je zelf de losse stukjes verhaal aan elkaar te knopen. Via een database van de politie kijk je naar de ondervraging van een vrouw, die verdacht wordt van moord. Je krijgt alleen niet het hele interview te zien, want het gesprek is in stukjes opgeknipt.

Je zoekt in de database op trefwoorden naar nieuwe stukken van het gesprek waar dat woord in voorkomt. Op basis van wat de vrouw allemaal vertelt, probeer je relevante trefwoorden te bedenken. Misschien hoor je iemands naam, een belangrijke plek of een voorwerp. Zo voel je je een echte detective op zoek naar de ware dader. Al gauw blijkt dat de moord een stuk ingewikkelder in elkaar zit dan je had kunnen vermoeden.

Volledig scherm Clementine en Lee in seizoen 1 van de The Walking Dead-game. © Telltale Games

The Walking Dead

The Walking Dead ken je misschien als tv-serie of comic over een duistere wereld vol zombies. Toegegeven, dat is niet de meest voor de hand liggende setting voor een diepgaand verhaal, maar toch weet de game over dit universum de gevoelige snaar te raken.

Dat komt vooral door de bijzondere band tussen hoofdpersoon Lee en Clementine. Het jonge meisje heeft niemand anders die voor haar kan zorgen; Lee probeert haar te beschermen in deze post-apocalyptische omgeving. Maar Lee heeft ook zijn eigen duistere verleden: aan het begin van de game ontsnapt hij tijdens de zombie-uitbraak uit een politiewagen.

Ook The Walking Dead is op mobiele platformen (iOS, Android) te vinden, naast alle spelcomputers.

What Remains of Edith Finch

In What Remains of Edith Finch loop je rond in het verlaten huis van de familie Finch. Elk familielid is een vreemde dood gestorven. Je ervaart een verzameling kleine verhaaltjes over elk familielid, die telkens op een bijzondere manier worden verteld.

Elk verhaal is nog merkwaardiger dan de vorige, de creativiteit spat van het scherm. Je speelt bijvoorbeeld als een haai die vastzit in een boom, of schommelt heen en weer in een speeltuin terwijl de wereld om je heen verandert. Elk verhaaltje is zo een kunstwerk op zich.

What Remains of Edith Finch is op alle spelcomputers verschenen, en heeft ook een mobiele versie voor iOS.

Life is Strange

Life is Strange ziet er wat meer uit als een standaard game, met een wereld waar je in rondloopt en personages om mee te praten. Toch ligt de nadruk in dit tienerdrama met name op het verhaal, en dat weet je soms behoorlijk weg te blazen.

Je speelt als Max Caulfield, een jonge vrouw die ontdekt dat ze bovennatuurlijke krachten heeft. Ze blijkt de tijd een stukje te kunnen terugdraaien, en gebruikt dat om haar beste vriendin te redden van een gek met een pistool. Het spel gebruikt die tijdreiskrachten om te laten zien dat alle acties gevolgen hebben en dwingt je om soms hartverscheurende keuzes te maken.

Life is Strange is niet alleen speelbaar op alle denkbare spelcomputers, maar ook op Android en iOS.

