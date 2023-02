De PSVR2 is de beste VR-bril ooit, maar waar zijn de nieuwe games?

ReviewWie een PlayStation 5 in huis heeft kan daar vanaf deze week ook een PlayStation VR2 (PSVR2) op aansluiten. Deze VR-headset zorgt dat je echt ‘in’ de games zit en met bijbehorende bewegingscontrollers je handen kan gebruiken om te vechten, klimmen of racen. Het is de beste in zijn klasse, maar het aanbod van games valt nog tegen.

Zoals de naam doet vermoeden is dit de tweede keer dat Sony zich aan virtual reality waagt. De eerste PlayStation VR werkte met de PlayStation 4, maar was een wat bij elkaar geharkt hobbyproject. Een wirwar aan kabels zorgde dat de bril en bijbehorende camera verbonden waren, waarna je recht voor je tv moest zitten om goed te kunnen spelen. De bijbehorende bewegingscontrollers werkten matig, vooral als je ze vergeleek met concurrerende brillen voor de pc.

Wat dat betreft is de PSVR2 een veel simpeler apparaat. Je plugt hem met één usb-c-kabel in je spelcomputer, waarna alles meteen goed werkt. Camera’s in de bril analyseren de omgeving en laten zien waar je wel en niet kunt staan zonder dat je tegen een muur of bank aanloopt. Het is gebruikersvriendelijker dan de eerste PSVR, waarmee Sony het niveau van concurrenten weet te behalen. VR-brillen zoals de Meta Quest 2 en Valve Index zijn namelijk identiek in hun bediening en sensoren.

Nieuwe controllers

De controllers van de PSVR2 zijn ook vergelijkbaar met die van concurrenten: je hebt twee kleine apparaatjes, één in iedere hand, waarvan de locatie wordt gevolgd door de camera’s op de bril. Hierdoor worden je handbewegingen in virtual reality getoond. Uniek zijn de speciale trekkers die met speciale motortjes anders kunnen voelen. Hierdoor ‘voelt’ het overhalen van een pistooltrekker ook echter.

Beide gamepads kunnen trillen, maar de bril zelf ook. Games kunnen je hierdoor een gevoel van impact geven. Loopt er een gigantische dinosaurus langs, dan voel je in je handen en je gezicht dat de grond trilt.

Knoppen en sensoren proberen de positie van je vingers in de gaten te houden, waardoor je een soort van handbewegingen in VR kunt doen. Houd een trekker ingedrukt en rust je vinger op een knop, en de controller ziet dat je een vuist probeert te maken. Leuk, al werkt dat bij de Valve Index veel preciezer: die gamepads kunnen de exacte bewegingen van individuele vingers zien, ongeacht of je knoppen aanraakt.

Volledig scherm PSVR2. © Sony

Prachtige beelden

Qua beeldtechniek is de PSVR2 de meest geavanceerde in zijn soort. Met een resolutie van 2000 bij 2040 per oog is het alsof je een 4K-tv voor je ogen hebt, waardoor gamewerelden er ook prachtig uitzien. Die hoge resolutie zorgt ook dat het zogeheten ‘hordeureffect’ hier niet zichtbaar is. Dat is wanneer je de ruimte tussen pixels kunt zien, waardoor er een soort raster bovenop de game lijkt te hangen.

De PSVR2 volgt ook de positie van je ogen om te zien waar je naar kijkt. Games kunnen die informatie gebruiken om dat deel van het spel gedetailleerder te maken. Een slimme truc die zorgt voor mooiere virtualrealitygames. Doorgaans zijn die spellen minder mooi omdat ze een volledige omgeving rond je in hoge resolutie moeten tonen, maar de oogtracking zorgt dat delen selectiever ingeladen worden.

Nederlandse game Horizon imponeert

Al die technische innovaties vallen op als je de nieuwe, Nederlandse game Horizon: call of the mountain speelt. In het eerste level vaar je door een fenomenaal mooie, kleurrijke jungle heen, waarna de game je het ene na het andere fraaie berglandschap laat zien. Waar andere VR-games grafisch vaak onderdoen aan gewone titels, voelt Horizon als een écht moderne game.

Speltechnisch is Horizon overigens een grappige: de makers hebben elementen uit veel eerdere, kleine VR-titels bij elkaar geschraapt om zo één grootser voelende game te bouwen. Je beweegt bijvoorbeeld door de spelwereld door te klimmen zoals in The Climb en schiet met pijl en boog zoals in Elven Assassin. Maar waar die games kleine ervaringen waren waarin je hooguit een hoge score probeert te halen, rijgt Horizon alles aan elkaar met een overkoepelend verhaal om één filmische ervaring neer te zetten.

Weinig nieuwe games

Horizon imponeert, maar laten we het dan meteen over de grote keerzijde hebben: dit is één van de weinige echt nieuwe games die je op PSVR2 kunt spelen. De rest van de line-up bestaat uit spellen die al eerder zijn uitgebracht, bijvoorbeeld op de PSVR1 of de Meta Quest. Dat maakt weinig uit voor nieuwkomers die nog nooit aan VR geroken hebben. Maar als je al eens zo’n bril hebt gehad? Dan biedt PSVR2 niet heel veel nieuws. Games zijn mooier, maar niet significant anders. En hoe mooi en leuk we Horizon ook vinden, het is slechts één game.

Het aanbod qua games kan de komende jaren nog groeien - dat is vaker het geval bij spelcomputers. Je koopt op dit moment in feite een belofte, hopend dat Sony mettertijd veel meer grote knallers uitbrengt. Die belofte wisten ze in te lossen bij al hun voorgaande spelcomputers, maar bij de PSVR1 kwamen weinig grote knallers uit. Daardoor voelt de aanschaf van een PSVR2 nu nog als een gok.

Volledig scherm © PSVR2

Erg duur

Daarnaast kost de PSVR2 600 euro. Dat op zichzelf is al best duur, maar je moet daarnaast ook een PlayStation 5 van minstens 450 euro kopen - 550 euro als je een model met disclezer koopt. Daarmee ben je ruim duizend euro kwijt - en dan moet je ook nog het geluk hebben om een winkel te vinden die de lastig verkrijgbare PlayStation 5 op voorraad heeft.

Dat staat in schril contrast met concurrent Meta, die zijn Quest 2 voor 450 euro verkoopt. Voor dat geld heb je alles dat je nodig hebt: in de Quest 2 zit een chip die games draait, zodat je hem niet op een spelcomputer hoeft aan te sluiten. Het betekent dat je minder betaalt en je bril in iedere kamer kan gebruiken, terwijl de PSVR2 beperkt is tot de ruimte waar je PlayStation staat.

Voor de meest hardcore gamers

Maar die goedkopere Quest 2 heeft ook een iets minder goed scherm en kan minder zware games draaien. Omdat de PSVR2 gekoppeld is aan een krachtige gameconsole, is hij namelijk tot meer in staat.Daar ligt de crux van Sony’s headset: het is een machine voor de meest hardcore gamer, die het nieuwste van het nieuwste wil spelen. De hardware hebben ze met de PSVR2 in huis - nu de games nog.