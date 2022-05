Deze games zijn ook goed speelbaar met een fysieke beperking

Games worden de laatste jaren steeds inclusiever. Personages zijn diverser en minder stereotyperend, terwijl ook steeds grotere groepen mensen ze kunnen bedienen door toegankelijkere bediening en functies die helpen bij een gezichts- of gehoorbeperking.

Het is dan ook veelzeggend dat zelfs de grootste studio's meer moeite nemen om games voor een zo groot mogelijk publiek toegankelijk te maken. Deze onderstaande titels vallen in positieve zin op.

The Last of Us: Part Two (PlayStation 4, PlayStation 5)

Het grimmige, meeslepende The Last of Us: Part Two viel om verschillende redenen op, niet in de laatste plaats door de uitgebreide spelmogelijkheden voor gamers met een handicap. Met meer dan zestig instellingen hebben de makers werkelijk hun uiterste best gedaan om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij deze emotionerende game.

Denk aan tekst-naar-spraak-opties, aanvullende vibratiesignalen, een on-demand pijl die spelers in de richting van het volgende doel wijst, diverse, aanvullende visuele hints, aangepaste kleurenschema’s, aangepaste belichting en aangepaste ondertiteling.

Gears 5 / Gears Tactics (PC, Xbox One, Xbox Series S|X)

De Gears of War-reeks is een van de kroonjuwelen van Xbox en het vijfde deel doet zijn uiterste best om spelers met een beperking tegemoet te komen. Zo zijn er opties voor het lettertypegrootte, achtergrond-instellingen en bijschriften voor hoorbare geluiden die ook toegespitst zijn op veranderende muziek. De onderschriften geven bijvoorbeeld aan hoe ‘emotioneel geladen’ een dialoog is, zoals een zuchtend of kreunend personage. Ideaal voor gamers die dit niet goed kunnen horen.

Gears 5 kent daarnaast directionele schade-indicatoren en zichtbare kogelsporen, waarmee de game duidelijker maakt waar een vijand staat. Je kunt monsters ook 'taggen’ zodat ze makkelijker te volgen zijn.

De tactische spin-off Gears Tactics heeft een uitgebreide voorleesfunctie die het merendeel van de spelelementen, zoals menu’s, functieknoppen in het spel en HUD-elementen, opleest.

Ratchet & Clank: Rifts Apart (PlayStation 5)

Deze grafisch overrompelende platformgame heeft zich duidelijk laten inspireren door The Last of US: Part Two. Ratchet and Clank: Rift Apart heeft fantastische ondertitels met spreker-labels (wie zegt wat), aangepaste kleuren en achtergronden.

Alle dialoog is desgewenst ondertiteld, de game kent tal van visuele aanwijzingen, duidelijk uitgebeelde doelen en verschillende manieren van controller-vibraties die gebruikmaken van de PS5 DualSense-controller, zodat je voelt wat je wellicht niet kunt zien of horen. Er is een optie voor een hoog contrast en je kunt de game langzamer afspelen, voor als je niet snel kunt reageren.

Sea of Thieves (PC, Xbox One, Xbox Series S | X)

Deze cartooneske piratengame is inmiddels uitgegroeid tot een publiekslieveling, temeer door de constante stroom aan updates die nieuwe dingen toevoegen.

Die updates richtten zich onder andere op gamers met een beperking middels een speciaal toegankelijkheidsmenu dat zich blijft uitbreiden met opties. Zo kan de games desgewenst veel content voorlezen (emoties, menu-instellingen, het kompas) en kun je ervoor kiezen om automatisch te varen.

Minecraft

De Creative Mode in bouwgame Minecraft zorgt al voor een aangename, rustigere ervaring zonder opgejaagd te worden en door de jaren is er veel moois ontstaan in de community rond het spel. Zo runt Stuart Duncan, vader van een autistische zoon, een speciale server. Autcraft is helemaal ingericht voor kinderen en volwassenen met autisme.

PUBG (Android, iOS, PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S | X)

Het online schietspel PUBG heeft veel moeite gestoken in toegankelijkheidsopties. De game kent diverse mogelijkheden voor visuele en besturingsopties om mensen met een handicap te laten genieten van de bekende shooter-actie. Zo kent de game onder andere kleurenblindheidinstellingen en uitgebreide aanpassingen voor controllers.

