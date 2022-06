Gamebeurs E3 is niet meer, toch strooien gamemakers via deze streams met nieuws

Dit was altijd de week van gamebeurs E3, waar het grootste gamenieuws voor het komende jaar bekend wordt gemaakt. De beurs is er dit jaar niet, maar de komende dagen doen uitgevers en gamebedrijven toch veel uit de doeken. Zet deze livestreams dus met rood in je agenda.

Jarenlang hield de Electronic Entertainment Expo, oftewel E3, in juni gamers wereldwijd in zijn greep. De beurs der beurzen op gamebied vond decennialang plaats in Los Angeles, maar vond de afgelopen jaren vanwege corona slechts digitaal doorgang. Veel fans hoopten dit jaar dat er weer een fysieke beurs georganiseerd zou worden, maar niets is minder waar: er is deze keer zelfs helemaal geen E3.

Dat betekent niet dat er geen aankondigingen zijn, want bijna iedere grote gamepartij komt de komende zeven dagen met spannende, nieuwe aankondigingen en livestreams. Dat betekent veel nieuwe gameplay van games die al aangekondigd zijn, maar ook onthullingen van gloednieuwe spellen die niemand nog kent. Zet onderstaande livestreams dus met rood in je agenda:

Oh ja, die van Sony is al geweest. Over de hoogtepunten van de laatste State of Play kun je hier alles teruglezen.

Geoff Keighley’s Summer Games Fest

Wanneer: 9 juni, 20.00 uur

De Ivo Niehe onder de gamejournalisten, de Amerikaan Geoff Keighly, weet hoe hij een show over games én over zichzelf moet maken. Of je hem nu te klef vindt met game-uitgevers of niet, met zijn Game Awards-show weet hij ieder najaar een miljoenenpubliek te trekken. Ook tijdens E3 heeft hij zijn eigen show, met dit jaar vooral aandacht voor games die al zijn aangekondigd, aangevuld met een paar eerste onthullingen.

Toch belooft Keighly veel gameplay van games waar we nog maar weinig van hebben gezien. Zo kunnen we in ieder geval rekenen op een gameplaydemo van sciencefiction-horror game The Callisto Protocol (van de makers van Dead Space) en passeert het eerste level van Call of Duty: Modern Warfare 2 de revue.

Devolver Digital: Marketing Countdown to Marketing Event

Wanneer: 9 juni, middernacht

Uitgever Devolver Digital houdt van het rauwe randje, en de titels die tijdens zijn stream voorbijkomt zullen dan ook weer behoorlijk heftig zijn. Verwacht veel indiegames met een flinke scheut geweld en volwassen humor.

Netflix Geeked Week

Wanneer: 10 juni, 19.00 uur

Netflix organiseert van 6 tot en met 10 juni een Geeked Week vol info over nieuwe series, films, documentaires, nieuwe seizoenen van bestaande series en… games. Jawel, je kunt sinds een tijdje ook games spelen via je Netflix-abonnement. De streamingdienst belooft een aantal nieuwe, exclusieve titels te onthullen gebaseerd op zijn grootste series.

Volledig scherm Gamers wachten al lang op het uitgestelde scifi-spel Starfield. © Bethesda

Xbox & Bethesda Games Showcase

Wanneer: 12 juni, 19.00 uur

Deze livestream zou de meeste toptitels moeten gaan opleveren. Microsoft heeft sowieso wat goed te maken bij de fans nu het grote rollenspel Starfield is uitgesteld naar 2023. Voor minder dan vuurwerk doet het publiek het niet. We verwachten dan ook een eerste blik op gameplay van datzelfde Starfield. Beelden van de langverwachte reboot van fantasygame Fable en een update over Perfect Dark zouden ook zeer welkom zijn. We krijgen in ieder geval updates van Redfall, Hellblade 2, State of Decay 3 en Forza Motorsport 8. Daarnaast hopen we op meer nieuws rond de nieuwe, originele Indiana Jones-game van de makers van Wolfenstein.

PC Gaming Show

Wanneer: 12 juni, 21.30 uur

De PC Gaming Show wordt al een paar jaar gehouden en is uitgegroeid tot een serieus evenement. Er worden dit jaar meer dan 45 games getoond. Onthullingen worden onder meer verwacht van 11 bit studios, de ontwikkelaars van oorlogsspel This War of Mine en van Klei Entertainment, de studio achter survivalgame Don’t Starve. Daarnaast beloven de organisatoren een interview met de ontwikkelaars van Arma 4, updates over Warhammer 40,000: Space Marine 2 en gameplay van de aankomende strategietitel Victoria 3.

Capcom Showcase

Wanneer: 13 juni, 22.00 uur

Veel titels brengt Capcom niet uit, maar het Japanse bedrijf heeft nog altijd grote, interessante franchises onder zijn hoede. We gaan in ieder geval meer zien van de remake van Resident Evil 4 en knokspel Street Fighter 6. Een of twee verrassingen sluiten we ook niet uit.

Ubisoft, Nintendo, Electronic Arts

Mis je nog een paar grote namen? Dat klopt, want Nintendo, Ubisoft en Electronic Arts zijn normaal ook aanwezig tijdens de E3. Electronic Arts heeft de laatste jaren een eigen event genaamd EA Play. Helaas: dit jaar gaat dat niet door, ook niet digitaal. Ubisoft komt meestal met een Ubisoft Forward-livestream. Hardnekkige geruchten gaan dat die verplaatst is naar september. Nintendo laat deze maand nog zeker van zich horen: wij zetten onze Super Mario-sterren op een Nintendo Direct-livestream voor aanstaande dinsdag 14 juni.

