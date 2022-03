Lesbisch stel voorop in uitbreiding De Sims, maar lhbti-spelers zijn nog niet tevreden

Een lesbisch stel staat voorop in Mijn bruiloft, de nieuwste uitbreiding voor de game De Sims 4 . Toch zijn lhbti-spelers nog niet helemaal tevreden over hun vertegenwoordiging in het populaire spel.

Game-uitgever Electronic Arts kondigde nog voor de oorlog in Oekraïne aan dat de nieuwste uitbreiding voor De Sims 4 niet in Rusland zou verschijnen. In de uitbreiding Mijn bruiloft staat namelijk een lesbisch stel voorop. Op zijn site schreef de uitgever: ,,Wij willen dat iedereen de vrijheid heeft om te zijn wie je wilt zijn, te houden van wie je wilt houden en de verhalen te vertellen die je wilt vertellen.”

Na kritiek van lhbti-spelers in Rusland werd uiteindelijk toch besloten de game in het land uit te brengen. Er bestaat daar namelijk geen wet die het verschijnen van de lhbti-uitbreiding verbiedt. De enige regel is dat de game daar een 18+-label moet krijgen, net zoals bij alle vorige De Sims-games.

De Sims populair bij lhbti-gamers

In het simulatiespel kunnen gamers een huis bouwen waar digitale mensen, sims genoemd, een leven in leiden. Sinds het eerste deel dat in 2000 uitkwam is het mogelijk om ook twee mannen of twee vrouwen met elkaar een relatie aan te laten gaan. De games zijn daardoor populair onder lhbti-gamers.

Bas Leijgraaff (27) was 16 toen hij erachter kwam dat hij op mannen viel. Hij merkte toen dat De Sims lhbti-vriendelijk was en dat hielp hem. ,,Ik twijfelde toen zelf wel eens of ik wel normaal was. Maar in De Sims kun je gewoon als man met een andere man samenwonen, verliefd worden en trouwen. Dit is een spel dat een voorbeeld is voor veel spelers.”

‘Zwangerschap en hormoontherapie niet goed uitgebeeld’

Toch zien niet alle lhbti-gamers zichzelf terug in het spel. Sariva Kessens (30) speelt al sinds haar achtste. Wat het zo leuk houdt? ,,Je kan jouw wereld creëren zoals jij dat wil en je kan gewoon even vergeten hoe de echte wereld is.” Sariva is lesbisch, maar vindt de mogelijkheden in de game te beperkt. Voornamelijk de optie om kinderen te krijgen op een manier die realistisch is voor stelletjes die niet hetero zijn.

In De Sims 4 kiezen spelers een mannelijk of vrouwelijk lichaamstype voor hun sim. Vervolgens geven ze aan of dat personage staand kan plassen, zwanger kan worden of een andere sim zwanger kan maken. ,,Dat kindje krijgt dan het uiterlijk van beide ouders, maar zo makkelijk is het helaas niet in het echte leven”, vertelt Sariva. ,,Je moet bijvoorbeeld naar het ziekenhuis en regelmatig hormonen gebruiken.”

Zelf de game aanpassen

Via zogenaamde mods kan er veel worden toegevoegd. Dat zijn door fans gemaakte toevoegingen aan games, maar Sariva houdt daar niet van. ,,Veel mensen zeggen dat De Sims saai is zonder mods, maar ik vind het niet. Sommige mods zijn voor mij te extreem en walgelijk.” Ze hekelt het idee dat mods voor De Sims vaak seksueel van aard zijn: ,,Waarom moet je van De Sims een complete porno-industrie maken?”

Jean van Wanrooij (30) is een van de beheerders van De Officiële Sims 4 Groep op Facebook en speelt sinds 2000 het spel. Hij ziet wel wat in het idee om meer realisme toe te voegen, zoals rond de zwangerschap van lhbti’ers: ,,Ik denk dat zoiets nieuwe lagen toevoegt. Lijkt mij alleen maar tof.” Jean merkt vooral dat de game qua taal nog niet zo inclusief is en hoopt dat de makers de optie toevoegen om je identiteit beter in te vullen en aan te kunnen geven of je bijvoorbeeld homo, bi of trans bent: ,,Het zou voor mij betekenen dat er meer zichtbaarheid is voor lhbti’ers.”

Petitie voor genderneutrale woorden

Jean is niet de enige die taalopties mist. Meer dan 22.000 spelers hebben eind vorig jaar een petitie getekend om genderneutrale voornaamwoorden toe te kunnen voegen in de game. Hoewel de sims een eigen taaltje hebben, wordt er in de teksten nog wel gerefereerd naar ‘hij’ en ‘zij’ en is ‘hen’ of ‘die’ nog niet mogelijk.

De oprichters van de petitie vragen om de optie om zelf voornaamwoorden toe te voegen: ,,Dat zou een impact hebben voor degenen onder ons die zich nog steeds niet echt vertegenwoordigd voelen in de game doordat onze sims misgenderd worden.”

Update met meer diversiteit op komst

De Sims-maker Maxis heeft geluisterd. In een toekomstige update worden er aanpasbare voornaamwoorden toegevoegd. In een blog is te lezen: ‘Ons team bij De Sims is van mening dat genderneutraliteit een zeer belangrijke rol speelt bij het opbouwen van een volledig betrokken samenleving. Daarom hebben we De Sims 4 continu ontwikkeld om de game diverser, inclusiever en meer representatief te maken voor onze wereldwijde community.’ Maxis noemt het een ‘continu leer- en ontwikkelingsproces’.

De uitbreiding Mijn bruiloft is nu verkrijgbaar voor De Sims 4. De update om voornaamwoorden aan te passen volgt ergens dit jaar. Eerst in het Engels, maar later ook in andere talen.

