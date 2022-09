Notoire ‘GTA 6-hacker’ riskeert schadevergoeding van vele miljoenen en tot vijf jaar cel

Het is één van de grootste hacks ooit in de game-industrie. Nog jaren voordat de nieuwe Grand Theft Auto-game in de winkels ligt, heeft een hacker tientallen video’s gestolen en vervolgens wereldkundig gemaakt.

Het gaf miljoenen gamers wereldwijd een voorproefje van hoe het spel eruit komt te zien. De GTA-reeks is één van de populairste op aarde, waarvan het laatste deel meer dan 169 miljoen keer over de toonbank is gegaan.

De hacker achter de datadiefstal claimde eerder ook taxidienst Uber te hebben gehackt. Hij probeert nu contact op te nemen met GTA-maker Rockstar Games, mogelijk om die af te persen. Hij zou namelijk nog meer materiaal hebben om wereldkundig te maken.

‘Er hangt hem behoorlijk wat boven het hoofd’

,,De hacker hangt behoorlijk wat boven het hoofd als hij wordt gepakt”, weet jurist René Otto. Hij is gespecialiseerd in juridische kwesties binnen de game-industrie. ,,Het materiaal van GTA 6 is auteursrechtelijk beschermd en daardoor mag de hacker dit niet zonder toestemming van Rockstar Games publiceren. Dat het een game is die niet af is, maakt dat niet anders.”

Omdat de beelden nu zijn gepubliceerd, zou Rockstar Games een schadevergoeding kunnen eisen bij de hacker. En in dit geval zou sprake kunnen zijn van reputatieschade: ,,Je merkt nu dat fans behoorlijk negatief reageren, omdat ze de kwaliteit van een game in ontwikkeling vergelijken met het eindproduct dat ze normaal in de winkel zouden kopen.” En daardoor bestaat een kans dat ze het spel straks niet meer willen kopen.

Schadeclaim van misschien wel miljoenen dollars

Wordt de hacker in de Verenigde Staten vervolgd, dan kunnen de kosten nog hoger oplopen voor de hacker. ,,Onder Amerikaans recht bestaat ook het recht op een ‘punitieve schadevergoeding’. Dit is een extra schadevergoeding die aan Rockstar Games moet worden betaald voor het onrecht dat is aangedaan.”

Die extra schadevergoeding kan fors oplopen, omdat het toekomstige hackers moet afschrikken. Otto durft niet in te schatten wat de schadevergoeding zou zijn die Rockstar zou krijgen, maar onderstreept ,,Dat het bij een franchise van 6 miljard over behoorlijk wat miljoenen kan gaan.”

Tot vijf jaar cel

Volgens Otto is er ook een kans dat de hacker strafrechtelijk wordt vervolgd. Dat gebeurt als blijkt dat iemand na auteursrechteninbreuk hier zelf financieel beter van probeert te worden.

,,Wat dat betreft is het oliedom van de hacker dat hij al duidelijk heeft gemaakt dat hij graag een deal wil sluiten met Rockstar Games, omdat hij daarmee zijn doel om er zelf beter van te worden duidelijk heeft gemaakt. Hierdoor riskeert hij naast de schadevergoeding ook nog mogelijk een celstraf.”

