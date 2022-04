Zo zet de gamewereld zich in voor Oekraïne

Ze zien genoeg oorlog op hun computerscherm, maar nu is het werkelijkheid: in de gamewereld wordt de ene na de andere actie op touw gezet om Oekraïne te helpen. In Oekraïne zelf, een land dat rijk is aan gameontwikkelaars, hebben spelletjes plaatsgemaakt voor overleven.

‘De week voor de Russische invasie waren we de video over onze motion-capture-studio aan het bewerken. We wilden laten zien hoe de scènes gecreëerd worden', schrijft een medewerker van gamestudio GSC Game World uit Kiev. ‘Dat is nu een eeuwigheid geleden.’

Geen games voor Rusland

Begin maart deed de Oekraïense vicepremier Mykhailo Fedorov een oproep aan gameontwikkelaars en e-sports-bedrijven om de Russische markt te verlaten. Hij is ervan overtuigd dat dergelijke maatregelen ‘de Russische burgers zullen motiveren om de oneervolle militaire agressie een halt toe te roepen.’

Inmiddels hebben veel bedrijven, waaronder Microsoft, Nintendo, en Sony, hun productie en diensten in Rusland gestaakt. EA, maker van het bekende voetbalspel FIFA, heeft aangekondigd alle Russische sportteams uit hun games te verwijderen.

Donaties in Fortnite

Sommige gameontwikkelaars zijn nog een stap verder gegaan door een deel van hun opbrengst aan hulporganisaties in Oekraïne te doneren. Epic Games, maker van het populaire spel Fortnite, heeft zo 144 miljoen dollar opgehaald. Het geld is afkomstig van alle Fortnite-verkopen in een tijdsbestek van twee weken, en wordt gedoneerd aan hulporganisaties van de Verenigde Naties en Direct Relief.

De Poolse videogameontwikkelaar 11 bit studios heeft tijdelijk alle opbrengsten van hun anti-oorlogsgame This War of Mine aan het Oekraïense Rode Kruis gedoneerd. Als speler bestuur je een groepje burgers dat probeert te overleven in een oorlogsgebied. Het gaat daarbij om het vermijden van militairen, het vinden van onderdak, en het zoeken naar voedsel. De actie heeft zo’n 850.000 dollar opgeleverd.

Dit zijn bij lange na niet de enige acties vanuit de game-industrie: ook Elden Ring-uitgever Bandai Namco, de maker van de Witcher-games CD Projekt Red en ontwikkelaar van de Final Fantasy-games Square Enix hebben grote geldbedragen naar hulporganisaties gestuurd.

Cyberaanvallen

Niet alle acties draaien om directe donaties. Game-analysebedrijf Mobalytics heeft de website Gamers With Ukraine opgericht, die geld ophaalt door middel van advertenties. De bedoeling is om geld in te zamelen door simpelweg de webpagina te openen. Met het project willen zij ‘de eensgezindheid van de gamingcommunity en steun voor de Oekraïense bevolking’ laten zien.

Een van de meest opvallende acties vanuit Oekraïne zelf is het Players For Ukraine-initiatief, opgericht door Oekraïense softwaremakers. Door op hun website het puzzelspel 2048 te spelen voert de gebruiker automatisch cyberaanvallen uit op Russische militaire- en overheidswebsites. Het doel is om de websites zodanig te overladen dat ze continu plat komen te liggen.

Hart van Chornobyl

Ontwikkelaar GSC Game World zegt dat zijn prioriteit voorlopig bij de oorlog ligt. Ze omschrijven hun situatie in een verklaring op hun website: ‘Op dit moment zijn onze families en vrienden ofwel bezig bescherming te vinden tegen bombardementen, of ze proberen hen die al onder de bezetting hebben geleden te helpen.’

Het team heeft inmiddels besloten om de naam van hun aankomende spel, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, te veranderen in ‘Heart of Chornobyl’, waarmee zij de Oekraïense schrijfwijze overnemen. Ze werken verder aan de game ‘nadat de overwinning is behaald’.

Creatief directeur World of Tanks ontslagen

De creatief directeur van het spel World of Tanks, Sergey Burkatovskiy, is ontslagen nadat hij zijn steun voor de Russische invasie uitsprak in een (inmiddels verwijderd) Facebook-bericht. Een woordvoerder van het bedrijf achter de game liet aan PC Gamer weten dat het ging om een ‘persoonlijke mening, die absoluut niet hetzelfde is als de positie van het bedrijf.’

Direct na het uitbreken van de oorlog heeft Wargaming tijdelijk alle advertenties stopgezet. In landen buiten Oekraïne zijn reclamecampagnes weer hervat, maar zonder beelden van aanstormende tanks. Het van oorsprong Belarussische bedrijf heeft aangekondigd te vertrekken uit Rusland en Belarus, een beslissing die naar eigen verwachting ‘tot substantiële verliezen’ zal leiden.

‘De veiligheid van onze werknemers is de hoogste prioriteit. Op dit moment worden alle bedrijfsmiddelen ingezet om onze ruim 550 werknemers [in Kiev] te helpen door middel van opvang en vervroegde uitbetaling van het loon’, laat Wargaming via Twitter weten.

E-sports voor Oekraïne

Ook in de wereld van het professioneel gamen, ofwel e-sports, wordt aandacht besteed aan de situatie in Oekraïne. Victor Goossens, mede-eigenaar van het in Nederland gevestigde Team Liquid, kondigde via Twitter aan dat de organisatie opvang zal bieden aan Oekraïense e-sporters en ‘ieder van onze vrienden en collega’s in een vergelijkbare situatie’.

E-sports-organisator ESL heeft laten weten dat deelname onder de Russische of Belarussische vlag niet langer is toegestaan in de ESL Pro League. Ook Epic Games heeft in een verklaring laten weten dat spelers uit Rusland geen prijzengeld van Fortnite-toernooien meer kunnen ontvangen.

De ogen zijn nu vooral gericht op het bekende Oekraïense e-sports-team Natus Vincere (afgekort NAVI), van wie meer dan 90 procent van de medewerkers op dit moment in Oekraïne is. In een officiële verklaring heeft de organisatie aangegeven het land niet te zullen verlaten, maar zich in te zetten om mensen te evacueren en hen te voorzien van humanitaire hulpmiddelen.

