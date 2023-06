11-jarige zoon Sanne schafte games aan zonder haar toestemming: ‘Week lang zijn telefoon ingenomen’

Geldflaters Sandra’s ketting viel in zee: ‘Als je jezelf er niet mee vertrouwt, mag je duur cadeau best weigeren’

Sandra Smit (56) liet een ketting van meer dan 1000 euro in zee vallen. Iedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun geldflater.