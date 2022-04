Alma leende 3000 gulden voor de auto van haar vriend: 'Ik kwam er snel achter dat hij een ander had’

GeldflatersIedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun monetaire misstap. Deze week Alma Sanders (42) uit Apeldoorn, die uit verliefdheid een lening van 3000 gulden afsloot om een auto voor haar vriendje te kunnen betalen. Ze kreeg het geld nooit meer terug.

Hoe oud was je toen je dat geld leende?

,,Ik was 21. Wij hadden ruim twee jaar verkering. Hij moest een auto hebben, had geen geld en kon geen lening krijgen. Ik was net afgestudeerd en had mijn eerste echte vaste baan. Ik kon dus wel een lening voor hem afsluiten.”

Maar 3000 gulden moet best veel geld voor je geweest zijn.

,,Dat was het ook, maar ik was zo verliefd op hem. Ik regelde het heel snel, zonder erover na te denken. Ik deed alles voor die man. Ik was volledig verblind door hem. Hij was mooi, altijd goed gekleed, gestyled met sjaaltjes, de juiste schoenen, type R Kelly, heel nineties. En hij kon ook nog eens heel goed dansen. Natuurlijk had ik het niet moeten doen maar ik was tot over mijn oren verliefd op hem.”

Had hij wel een baan?

,,Jazeker. Ik vroeg niet eens waarom hij het geld zelf niet had.”

Quote Hij zou me iedere maand 100 gulden terugbeta­len. Dat deed hij drie of vier keer en toen ging het uit en hield het natuurlijk op Alma Sanders

Leende jij het hem of was het een schenking?

,,Hij zou me iedere maand 100 gulden terugbetalen. Dat deed hij drie of vier keer en toen ging het uit en hield het natuurlijk op. Hij woonde een uurtje rijden bij mij vandaan en als hij naar mij toekwam, betaalde ik soms ook zijn benzine, heel knap van hem. Totdat ik er na een paar maanden achter kwam dat hij een ander had.”

Hoe ontdekte jij dat?

,,Zij belde mij. Zij had zijn telefoonrekening uitgeplozen en daar stonden vreemde nummers tussen. Zo kwam ze bij mij, via mijn ouders. Ze belde mij, vroeg of ik hem kende en vertelde dat zij al vijftien jaar met hem samenwoonde.”

Hoe reageerde jij toen je dat hoorde?

,,Ik wist van niets, hij was alle weekenden en alle vakanties bij mij. Maar ergens had ik al zoveel signalen ontvangen dat ik wist dat het niet goed zat, zodat ik eigenlijk vrij koel reageerde. Hij zat naast me, ik gaf hem de hoorn en zei: ‘Het is je vriendin’.”

Quote Ik gebruik het als voorbeeld voor mijn dochter, opdat zij nooit zulke domme dingen gaat doen Alma Sanders

En je geld?

,,Daar dacht ik niet eens aan. Toen ik niet veel later een huis ging kopen, had ik een probleem omdat ik die lening had lopen en toen baalde ik wel even. 3000 gulden is veel geld voor een 21-jarige. Hij heeft nog lang in de auto gereden.”

Wat leerde jij ervan?

,,Soms denk ik dat als het niet openbaar was geworden wat hij me flikte, ik het niet eens met hem had uitgemaakt. Dat deed ik echt voor mijn familie. Het is bijna 25 jaar geleden, af en toe heb ik nog contact met hem en ik heb altijd een zwak voor hem gehouden.”

Begin je wel eens over dat geld?

,,Ik maak er wel eens een grapje over, zo van: ik heb je ooit nog een auto gegeven. Het is een van mijn minder briljante acties. Ik gebruik het als voorbeeld voor mijn dochter, opdat zij nooit zulke domme dingen gaat doen. Het maakt me nu ook niet meer uit dat ik het nooit terug zal krijgen, ik mis het niet. En hij heeft zijn zaken nog steeds niet op orde.”

