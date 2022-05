Als kabinet 1,7 miljoen spaarders niet compenseert, wordt beroep gedaan op claimclubs

‘Mijn vrienden vinden het schokkend, maar al op een eerste date vraag ik of hij schulden heeft’

Geld maakt niet gelukkig en liefde is niet te koop. Toch laten veel mensen in de zoektocht naar een partner zich leiden door iemands salaris en bankrekening. Oppervlakkig of verstandig? ,,Ik vind dat ik op deze leeftijd iemand verdien die succesvol is.’’

27 april