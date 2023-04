Alwin zag het tijdsverschil over het hoofd en was 1000 euro kwijt: ‘Dit was niet nodig geweest’

Geldflaters Bens moeder paste op de kat, maar hij vergat de sleutel te geven: ‘Ze schoot 300 euro voor’

Iedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun geldflater. Deze week Ben de Wit (42) die 300 euro kwijt was omdat hij vergeten was zijn sleutels af te geven.