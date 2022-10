Anne en Pascalle zamelen bh’s in voor dames met een smalle beurs: ‘Vrouwen cijferen zichzelf weg’

Geldflaters Viktor kreeg snelheids­boe­tes van vriend binnen: ‘Dit heeft me mijn vertrouwen in mensen gekost’

Iedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun monetaire misstap. Deze week Viktor (44), die 2500 euro én bijna zijn rijbewijs verloor door de auto van een vriend op zijn naam te laten zetten.

13 oktober