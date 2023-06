AOW, accijns en kinderbijslag veranderen per 1 juli 2023, dit zijn de gevolgen voor je portemonnee

Het is weer zover: jaarlijks verandert er op 1 juli van alles als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving. Deze aanpassingen kunnen invloed hebben op jouw portemonnee. We zetten de belangrijkste veranderingen op een rij.

Van minder kinderbijslag tot een hogere accijns op benzine en diesel: deze tien veranderingen kunnen financieel gevolgen hebben voor jouw situatie:

Het minimumloon gaat omhoog

Werkenden met een minimumloon krijgen vanaf 1 juli ongeveer 36 euro per maand meer op hun bankrekening. Dit komt neer op een stijging van bijna 2 procent. Ook de minimumjeugdlonen stijgen. Een 20-jarige verdient op basis van een 40-urige werkweek 9,21 euro per uur. Een 16-jarige krijgt vanaf 1 juli minimaal 3,98 euro. Dit was respectievelijk 8,93 euro en 3,85 euro.



AOW en uitkeringen stijgen

Uitkeringen, waaronder de AOW, zijn gekoppeld aan het minimumloon en stijgen dus mee. Ben je alleenstaand en pas je loonheffingskorting toe, dan krijg je netto 1378,98 euro aan AOW op je rekening gestort. Woon je samen, dan gaat het om 939,24 euro per persoon. Alle uitkeringsbedragen zijn terug te vinden op de website van Rijksoverheid.



Kinderbijslag gaat omlaag

Slecht nieuws voor ouders: de kinderbijslag gaat de komende kwartalen met 3 procent omlaag als gevolg van de dalende energieprijzen. Dit komt doordat het bedrag meebeweegt met de zogenaamde consumentenprijsindex. Dat zorgde er eerder voor dat de kinderbijslag juist flink steeg.



Het kwartaalbedrag voor kinderen tot 6 jaar gaat met 8,06 euro omlaag naar 261,70 euro, voor kinderen tussen de 6 en 11 jaar met 9,97 euro naar 317,77 euro en voor kinderen van 12 tot 18 jaar met 11,52 euro naar 373,85 euro. Let op: de kinderbijslag over het derde kwartaal wordt uitbetaald op 1 oktober. Op 1 juli krijg je dus nog het ‘oude’ bedrag gestort.

Nieuwe pensioenwet

De pensioenwet waar de Eerste Kamer recent mee instemde, gaat per 1 juli in. Dat heeft niet direct gevolgen, want we gaan nu eerst een overgangsfase in waarbij afspraken worden gemaakt over de uitvoering en uiteindelijk alle pensioenen worden omgezet. Op 1 januari 2028 moet dat afgerond zijn.



Huurverhoging sociale huur

Per 1 juli mogen de huren van sociale huurwoningen omhoog. Maar, niet onbeperkt: de verhuurder mag de huurprijs maximaal met 3,1 procent verhogen. Dit percentage is gebaseerd op de gemiddelde loonverhogingen. Als je een kale huurprijs hebt die minder dan 300 euro is, mag een huurbaas de huur met maximaal 25 euro verhogen. Voor vrijesectorhuurwoningen was de maximale huurverhoging in januari vastgesteld op 4,1 procent. Dat blijft zo.



Telecomproviders verhogen prijzen

Niet het gevolg van wet- en regelgeving, wel van de inflatie: de kosten voor telecompakketten gaan bij grote providers flink omhoog. Ziggo verhoogt de prijzen voor pakketten per 1 juli met 8,5 procent in verband met de inflatie. Bij KPN gaat het om 6,4 procent met een maximum van 4 euro per abonnement. De andere grote speler op de markt - T-Mobile - paste deze inflatiecorrectie in januari al toe en verhoogde de prijzen met 8,6 procent.



Betalen voor wegwerpbekers en -bakjes

Als je eten of drinken afhaalt of laat bezorgen, betaal je extra voor plastic wegwerpbekers en -bakjes. Vanaf 1 juli mogen ondernemers ze niet meer gratis weggeven vanuit duurzaamheidsoverwegingen. Hoeveel je precies betaalt, mag de ondernemer bepalen. De overheid geeft wel richtlijnen: 25 cent voor een beker, 50 cent voor een maaltijd (eventueel met meerdere bakjes) en 5 cent voor voorverpakte kleine porties groente, fruit, noten en portieverpakkingen voor bijvoorbeeld beleg en saus.



Wel zijn ondernemers verplicht om ook een recyclebare optie aan te bieden waardoor je uiteindelijk gratis uit kunt zijn: door bakjes aan te bieden die je kunt terugbrengen, waarna je de borg terugkrijgt. Of door jouw zelf meegebrachte bakje of beker te vullen.

Accijns op benzine en diesel omhoog

In 2022 werd de accijns op brandstof tijdelijk verlaagd door de hoge energieprijzen. Per 1 juli 2023 gaat het tarief weer langzaam omhoog. Dit betekent concreet dat je op een liter benzine 79 cent accijns betaalt. Dat was 65 cent. Voor diesel gaat het om een verhoging van 10 cent: van 42 naar 52 cent.



Verbod op reclame voor online gokken

Om kwetsbare groepen te beschermen, is er vanaf 1 juli een verbod op reclame voor online gokken. Het gaat daarbij om radio- en tv-commercials en billboards op straat. Het blijft wel mogelijk voor kansspelaanbieders om te adverteren op internet (social media) en digitale televisie, maar alleen onder strenge voorwaarden.



Belastingdienst verhoogt rente

Ben je de Belastingdienst geld verschuldigd, bijvoorbeeld in je aangifte inkomstenbelasting? Dan betaal je straks meer rente: deze wordt per 1 juli verhoogd van 4 naar 6 procent.



