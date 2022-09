Arielle vergooide deze zomer 420 euro aan zonnebrillen: ‘Ik noem het mijn zonnebril-karma’

GeldflatersIedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun monetaire misstap. Deze week Arielle Berger (38) uit Utrecht die afgelopen zomer 420 euro aan zonnebrillen vergooide.

Wat is er gebeurd?

Arielle: ,,Normaal gesproken geef ik niet veel geld uit aan een zonnebril, maar ik heb lichtblauwe ogen en dan voelt zonlicht soms gewoon pijnlijk. Ik had een financiële meevaller in mei, dus ik dacht dat ga ik eens investeren in een mooie zonnebril.”

Waar ging je naartoe?

,,Bij een opticien kocht ik er een voor 300 euro. Voor iemand die hier normaal niet meer dan een tientje bij het Kruidvat aan uitgeeft, een aderlating. Maar ik vond dat ik het verdiende, de bril stond chique, hij zat in een handige koker met poetsdoekje en na de schrik van de uitgave was ik helemaal in mijn nopjes. Dat duurde precies een maand.”

En toen?

,,De schroefjes begonnen los te draaien. Ik terug naar de opticien, waar ze gratis weer vastgedraaid werden. Als je duur koopt, koop je goede service, dacht ik nog. Maar een paar weken later gebeurde het weer. Weer terug. En toen weer. Ik belde ze op en vroeg of er geen langetermijnoplossing voor dit probleem was. Ik kreeg te horen dat het aan het model lag; de schroefjes zaten in het glas gemonteerd in plaats van in het monteur. Dit gaf het een unieke look maar hierdoor zouden de schroefjes altijd makkelijker losdraaien. Ik vroeg waarom ze dit niet bij de aanschaf hadden gezegd en zei dat ik mijn geld terug wilde. Maar de garantietermijn van 2 maanden was inmiddels verstreken. Als ik wilde, mocht ik met 15 procent korting een andere bril bij ze aanschaffen.”

Quote De afsluiten­de opmerking dat ik er waarschijn­lijk gewoon niet voorzich­tig genoeg mee was omgegaan, deed het hem

Deed je dat?

,,Ik durfde niet nog eens zoveel geld uit te geven aan een andere bril bij hen, want veel exemplaren die ze hadden waren nog duurder! De afsluitende opmerking dat ik er waarschijnlijk gewoon niet voorzichtig genoeg mee was omgegaan, deed het hem. Ik wilde nooit meer geld uitgeven bij die opticien. Maar de vakantie stond voor de deur en mijn eerste prioriteit was een zonnebril vinden. Voor 20 euro kocht ik een bril bij een modewinkel. Het voelde een beetje als een ‘downgrade’; liep ik weer met een goedkoop ding op mijn kop. Maar het is ook een functioneel product en het deed wat het moest doen. Tot ik hem verloor.”

Oeps... En toen wéér op zoek naar een nieuwe?

,,Slenterend door de straten van Nice, ontdekte ik een brillenwinkel waar ik een prachtig exemplaar zag. En, verhoudingsgewijs, helemaal niet duur: 100 euro voor een mooi, zwaar montuur. Het zag er veel duurder uit. Dan had ik toch een chique bril én een mooie souvenir. En dan kon ik die goedkopere gebruiken als ik mijn baantjes trok in de Middellandse Zee, want dan had ik extra last door de schittering van het water. Helemaal blij dat ik toch iets moois op mijn neus had deze zomer.

De volgende dag verloor ik mijn goedkope bril aan een onverwachte golf tijdens mijn ochtend zwemsessie. Blij dat ik mijn nieuwe bril nog had, wilde ik deze meteen opzetten toen ik uit het water kwam. En brak er zo een pootje af. Ik deed echt niets geks, het brak gewoon af.”

Terug naar die brillenwinkel?

,,Het was zondag, dus die was dicht en de volgende dag vloog ik terug. Eenmaal thuis ben ik meteen naar een brillenzaak gegaan en liet het zien. ‘Lawaaipapegaai’, was het oordeel van de verkoper. ‘Zeer goedkoop plastic, slecht gemaakt, zou ik zelf nooit verkopen,’ oordeelde hij.”

Heb je nu geen zonnebril?

,,Ik ben teruggegaan naar het Kruidvat, waar ik er weer eentje voor 10 euro kocht. Die lijkt niet kapot te rammen. Ik noem het mijn zonnebril-karma.”

Ook een geldflater begaan? Een misser waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven en wil je anderen daar met jouw verhaal voor behoeden? Mail dan naar geld@dpgmedia.nl.

