Béatrice en Wim leven sober: ‘Gaan nooit op vakantie of uit eten’

Geld & Geluk Roel en Rémon: ‘Toen we elkaar leerden kennen moesten we van vijf euro per dag leven’

In deze rubriek vragen we lezers naar hun relatie tussen Geld en Geluk. Is de boodschappenrekening van Rémon en Roel weer eens leeg, dan legt Rémon wat bij. ‘Liever een mooie zalmmoot dan een goedkoop visje.’

6 juni