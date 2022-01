Beleggen in beursgangers: ‘Het is lastig te bepalen wat een nieuwkomer waard is’

Snel rijk worden met beleggen is vaak een illusie, met deze 5 tips beleg je veilig

Torenhoge rendementen en snel rijk worden met beleggen? Dat is waar ‘malafide beleggingsaanbieders’ met onder andere nepadvertenties op inspelen. Het aantal meldingen bij de fraudehelpdesk is dit jaar met ongeveer 30 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar, blijkt uit nieuwe cijfers. Samen met de Autoriteit Financiële Markten (AFM) slaan ze alarm. Maar hoe herken je ‘slechte deals’ en hoe beleg je veilig? We belden twee experts.

5 oktober