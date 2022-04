Biertje duurder op festivals: ‘We hebben tot 40 procent hogere kosten dan in 2019’

Geldflaters Gerdy: ‘Als ik had gewacht met verkopen, had ik praktisch niet meer hoeven werken’

Iedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun monetaire misstap. Deze week Gerdy Heek (44), die een half miljoen misliep door haar bitcoins te verkopen.

18 maart