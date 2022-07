Chris en Els sloten nieuwe hypotheek af: ‘Hadden daardoor 25.000 euro voor keuken en badkamer’

Olaf gaf duizenden euro's uit aan Lego: 'Zo’n vijftien dozen uit mijn collectie houd ik dicht. Te waardevol’

Olaf Steenhuis (37) gaf al zo’n 20.000 euro uit aan zijn passie voor Lego. Intussen is hij goed bezig om van zijn hobby zijn beroep te maken met zijn bedrijf Let’s Go Steenhuis in Breda. De Lego-fanaat legt ons uit waarom de plastic blokjes zo’n booming business zijn, en waar je op moet letten als je in dit populaire speelgoed wilt investeren.

27 juni