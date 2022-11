Clubs smeken om wintersteun: torenhoge energiekosten breken verenigingen op

Geldflaters Dennis gaf bijna 8000 euro uit aan de operatie van zijn kat: ‘Twee weken later heb ik haar laten inslapen’

Iedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun geldflater. Deze week Dennis Lans (31) die bijna 8000 euro uitgaf aan een operatie voor zijn kat die twee weken later alsnog stierf.

12 november