Consumenten met dynamisch contract betalen begin van deze avond de hoofdprijs

Geldflaters Anita’s zoon appte dat hij niet mee mocht met de bus: ‘Hij had zijn brommerrij­be­wijs meegenomen als ID’

Anita’s zoon dacht dat een brommerrijbewijs hetzelfde is als een ID-kaart en dat misverstand kostte bijna honderd euro. Iedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun geldflater.