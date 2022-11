Cryptobeurs FTX vraagt om uitstel van betaling, topman stapt op na verlies 16 miljard

Onderne­mers worden gek van controles banken na storten geld: ‘Maar niemand op de markt wil pinnen’

Ondernemers die geregeld grote bedragen contant geld storten, worden de laatste tijd steeds vaker door banken gevraagd om hun boeken te laten zien. Vooral marktkooplieden en ondernemers in kwetsbare wijken, waar veel mensen minder pinnen, hebben er last van. Als ze niet meewerken, wordt hun rekening afgesloten, klagen ze. ,,Maar geld is toch gewoon geld?’’

20 oktober