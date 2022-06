Danielle en haar man douchen koud en wassen met de hand: ‘Duurzaam en goedkoop’

SuperbespaarderSommige mensen kunnen enorm goed met geld omgaan. Of ze nu veel of weinig hebben, ze zijn creatief en mét resultaat. Hoe doen ze dat toch? In deze rubriek laten we een superbespaarder aan het woord. Deze keer Danielle Choudhary (25), die plantaardig eet en zelf haar haar knipt.

Hoe doen jullie zo goedkoop boodschappen?

Danielle: ,,Omdat we allebei plantaardig eten. In de supermarkt heb je dure plantaardige producten zoals vegaburgers en vegan ijs. Daar zijn we niet van. Wij eten Indiaas, mijn man komt uit New Delhi. De Indiase keuken is goedkoop; bonen en linzen, groenten en fruit. We bakken ons eigen Indiase brood. Op die manier is eten helemaal niet duur.”

Mis je de Nederlandse keuken niet?

,,We koken ongeveer 85 procent Indiaas en daarnaast ook wel eens boerenkool, want mijn man is dol op de Hollandse pot. Maar dingen als frisdrank, eten uit pakjes of zakjes, vlees of vleesvervangers en alcohol kopen we nooit. Dat scheelt.”

Waar besparen jullie nog meer op?

,,Ik knipte altijd al mijn eigen haar, dat is gewoon lang, dus puntjes eraf en klaar. Toen tijdens corona alle kappers dicht waren, was mijn man, die heel dik haar heeft, het op een gegeven moment zat. Ik vroeg: zal ik het eens proberen? Op YouTube bekeek ik wat filmpjes en we waren allebei verbaasd over hoe goed het resultaat was. Sindsdien knip ik ook zijn haar. We besparen er niet alleen geld mee, we vinden het ook leuk.”

Waarom leven jullie eigenlijk zo zuinig?

,,Tot een jaar geleden hadden we allebei een goede baan, een koophuis en een auto. Uiteindelijk waren we het zat om zo hard te moeten werken om alles te kunnen betalen. We wilden het anders. Dus verkochten we vrijwel al onze bezittingen, zegden onze banen op en gingen op reis; eerst een half jaar naar India en daarna trekken door Europa. We hebben nu een lager inkomen en een huurhuis maar we hebben ook niet zoveel nodig. Het voelt niet als zuinig leven, dit is onze manier van leven. Nu we minder werken hebben we meer tijd voor andere dingen die we leuk vinden om te doen.”

Wil je man terug naar India?

,,Misschien gaan we er een tijdje wonen. Zijn ouders zijn bijna met pensioen, dus dan kunnen we meer tijd met hen doorbrengen. Zijn moeder is ook dol op moestuinieren. Misschien kopen we er een stuk land om het samen te bewerken. Maar niets staat nog vast. In ons leven zien we altijd wel hoe de dingen lopen.”

Waar zal je nooit op bezuinigen?

,,Reizen. Daar sparen we grotendeels voor. Maar het reizen door Europa doen we dan wel weer heel zuinig: in onze tent voor zo’n 20 euro per nacht op een camping.”

Quote We hebben best wel veel trucjes voor onze manier van leven uit India overgehou­den, die geld besparen én duurzaam zijn

Hoe zit het met kleding?

,,Toen we ons huis verkochten, kwamen we erachter hoeveel kleren we eigenlijk hadden. Als we echt iets nieuws nodig hebben, gaan we naar de kringloopwinkel, ook voor het duurzame aspect.”

Heb je nog meer trucs waarmee je geld uitspaart?

,,We hebben best wel veel trucjes voor onze manier van leven uit India overgehouden, die geld besparen én duurzaam zijn. Zo hebben we geen wasmachine. In India was je ook alles met de hand, dus waarom niet hier? Mensen hier vinden dat soms gek, maar mijn man is zo opgegroeid.

Ik douche bijna altijd koud, mijn man doet niet anders. In India was hij gewend zich uit een emmer water te wassen, dus dan is dit helemaal niet erg. Voor mij was dat even wennen.”

Jullie hebben best een behoorlijke switch gemaakt in jullie levensstijl. Wat denkt jullie omgeving hiervan?

,,Mensen snappen het vaak niet. Gisteren hoorde ik mijn vader met een buurman praten die zich afvroeg hoe wij kunnen rondkomen als we niet werken. Sinds wij onze banen hebben opgezegd, komt het op sommige mensen over alsof we niet werken, terwijl dat niet klopt. Mensen snappen ook niet altijd dat we behoorlijk vaak op reis kunnen. Maar omdat we zuinig leven, gaat ons geld langer mee en kunnen we leuke dingen doen.”

