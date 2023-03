De aftrekposten slim verdelen: zo zet je je fiscaal partnerschap goed in

belastingaangifteHet is weer zover: sinds 1 maart kun je de aangifte inkomstenbelasting doen over het jaar 2022. Wij helpen je op weg bij je belastingaangifte. Vandaag: hoe werkt fiscaal partnerschap?

Wanneer je voordeliger uit wilt zijn bij je belastingaangifte, hoor je het vaak gaan over ‘fiscaal partnerschap’. Dat betekent dat je voor de Belastingdienst op het gebied van belastingzaken aan elkaar gekoppeld bent. Bijvoorbeeld omdat je met elkaar getrouwd bent. In dat geval vul je de aangifte inkomstenbelasting als partners in. Daar zitten voor- en nadelen aan.

Wanneer ben je fiscaal partner?

,,Als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, ben je voor de Belastingdienst al fiscaal partner”, zegt Marjan Heemskerk, accountant en blogger van The Happy Financial. Ben je dat niet, dan kun je in bepaalde gevallen ook fiscaal partners zijn. ,,Maar in dat geval moet je sowieso wel op hetzelfde adres staan ingeschreven. Je bent dan fiscale partners als je bijvoorbeeld samen een kind hebt of als je samen een koopwoning hebt.”



,,Wat veel mensen vergeten, is dat een meerderjarig kind (ouder dan 27) ook als fiscaal partner kan worden gezien”, zegt Nihal Vogels, financieel planner van Taart By Nihal. ,,Dat kan nadelig zijn. Je bent dan namelijk ook meteen toeslagpartners. Het negatieve effect hiervan is dat je gezamenlijke inkomen dan hoger wordt en je dus minder aan toeslagen kunt ontvangen. Denk aan huurtoeslag, kinderopvangtoeslag of zorgtoeslag. Maar het kan ook zijn dat je minder korting krijgt, omdat de drempel van de aftrekposten hoger wordt.”

Quote Je kunt dit in principe gewoon zelf doen. Het is redelijk simpel gemaakt Nihal Vogels, financieel planner van TAART By Nihal

Voordelen als je fiscaal partner bent

,,Er zijn ook een aantal voordelen”, legt Heemskerk uit. ,,Zo kun je de aftrekposten gunstig bij elkaar verdelen. Vooral als de ene partner met zijn of haar inkomen in de hoogste schijf zit en de andere partner niet. Je kunt dan belasting besparen door te schuiven. In het aangifteprogramma van de Belastingdienst kun je dan spelen met de verdelingen, waardoor je direct kunt zien wat dat jullie zou besparen.”



Vogels: ,,Je kunt dit in principe gewoon zelf doen. Het is redelijk simpel gemaakt. Maar veel mensen hebben tegenwoordig geen positieve associatie met de Belastingdienst en ervaren stress wanneer ze dit moeten invullen. Boekhouders of fiscaal onderlegde personen kunnen je helpen. Zij kennen de aftrekposten en de drempels waaraan je moet voldoen. Zelf moet je dat maar net weten.”

Hou hier rekening mee

,,Stel je voor dat een van de twee partners uit een ouder echtpaar naar een verzorgingstehuis moet”, zegt Vogels. ,,Dan blijf je nog steeds fiscaal partners. Dat is soms verwarrend, want als je de AOW-leeftijd hebt, kun je dan alleenstaande AOW aanvragen. Maar je inkomen ligt dan vaak hoger omdat je nog wel fiscaal partners bent van elkaar.”



Er zijn ook gevallen dat je geen fiscaal partners van elkaar wilt zijn. ,,Dat zie je soms bij een buitenlandse partner, met een goede baan, met een Nederlandse partner. Zij hebben soms het idee dat dit bij een mogelijke echtscheiding voor problemen kan zorgen. Soms zijn ze namelijk in het land van herkomst nog belastingplichtig en in dat geval zou het partnerinkomen meetellen.”

,,Of als je gaat schuiven met vermogen voor de Belastingdienst, kan dit een dingetje worden. Kijk daarom in deze gevallen goed naar de onderlinge verdragen van landen met elkaar. Want misschien is een dubbele belastingheffing helemaal niet nodig.”

Quote Je bent een dief van je portemon­nee als je het niet doet, want zo heb je toch snel 48 euro gewonnen Marjan Heemskerk, accountant en blogger van The Happy Financial

Tip: zo verdien je 48 euro

Heemskerk: ,,Als je bezig bent met het verdelen van de aftrekposten, dan is het slim als je het zo kunt verdelen dat één van de twee partners net iets minder dan 49 euro moet betalen. Het liefst natuurlijk 48 euro. Want bedragen onder de 49 euro worden kwijtgescholden door de Belastingdienst. Voor zulke kleine bedragen gaan ze geen aanslag meer sturen. Je bent een dief van je portemonnee als je het niet doet, want zo heb je toch snel 48 euro gewonnen.”



Vogels: ,,Door de verdeling van de heffing (de laatste optie voordat je de aangifte doorstuurt) open te klikken, zie je meteen welke belastingheffing of aftrekpost er is toegepast. Daar leer je veel van en vooral hoe je het volgend jaar nog beter kunt toepassen.”

,,Vraag jezelf ook af hoe het kan dat je meer of minder moet betalen dan je vooraf dacht”, zegt Heemskerk. ,,Of waarom je geld terugkrijgt of moet bijbetalen. Dan begrijp je het voor jezelf ook een stuk beter. Veel zaken zijn al vooraf ingevuld, maar controleer deze toch. En hou ook de aangifte van vorig jaar bij de hand. Je kunt kijken welke dingen er eventueel afwijken of niet kloppen.”

