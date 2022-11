De koopster zegt gelijk dat ze me kent, maar ik herken haar niet

Waarom gaan de energieta­rie­ven bij sommige leveran­ciers omhoog als de prijs daalt?

Na Vattenfall maakte ook Essent gisteren bekend de tarieven per 1 januari te verhogen, en dat terwijl de marktprijs juist lager is dan eerder. Waarom zien we dat niet terug in de tarieven? Het heeft te maken met de inkoopstrategie van energiebedrijven, leggen deskundigen uit.

22 november