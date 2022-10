De man met wie zij jarenlang samenwoonde heeft officieel geen status en erft dus niets

Clara en Sjaak zaten in crisis, maar zo hielden zij de moed erin: ‘Er zijn altijd lichtpunt­jes’

Als geen ander weten Clara en Sjaak Sies wat armoede is. Ondanks dat ze met veel pijn en moeite de eindjes aan elkaar moesten zien te knopen, trokken ze zich het leed van lotgenoten aan. Ze richtten de Voedselbank op en zijn sinds 2017 de drijvende krachten achter de Gaarkeuken Rotterdam. Hun bijzondere levensverhaal verschijnt binnenkort in boekvorm. ,,Om anderen te inspireren en te motiveren verder te kijken dan alleen in hun eigen hokje.”

30 september