De spac is hip: voor een tientje eigenaar worden van een bedrijf, maar de risico's zijn groot

Private equity voor de kleine belegger. Zo wordt de spac verkocht. Zonder de benodigde miljoenen toch meedoen met de financiële whizzkids die de groeibriljanten weten te vinden onder de enorme aantallen start-ups. Zo kun je voor een tientje al participeren in de nieuwe Tesla, of Adyen. Dankzij de spac wordt dat mogelijk. Geen wonder dat de markt door het dak gaat. Alleen in de VS gingen afgelopen jaar meer dan 200 spacs naar de beurs, waarbij zo’n 80 miljard dollar werd opgehaald. Dit jaar staat de teller in maart al op 80 miljard dollar. Ook in Amsterdam staan de spacs in de rij voor een beursnotering.