Deze mensen stellen hun pensioen op creatieve manieren veilig: ‘Alle beetjes mooi meegenomen’

Pensioen opbouwen, het is niet een onderwerp waar we dagelijks mee bezig zijn. Het kan te ingewikkeld of nog te ver weg zijn om je in te verdiepen. Toch zijn er manieren om (extra) pensioen te sparen. Lonneke, Anya en Mick vertellen hoe zij dit doen.

Anya van der Gracht (65) gaat bijna met pensioen en schrijft boeken

,,Ik maakte mij vroeger nooit druk over mijn oude dag”, vertelt Anya. ,,Het was een ver-van-mijn-bedshow. Hoewel ik nu wel eens denk: Was ik maar eerder gaan sparen.’’ De 65-jarige heeft in haar leven veel verschillende banen gehad. ,,Van telefoniste tot interim-manager, maar helaas ben ik afgekeurd.”

Ze woonde in Duitsland en Spanje en is in België terechtgekomen. Door de jaren in het buitenland is ze behoorlijk gekort op haar AOW-pensioen. ,,Ieder jaar buiten Nederland betekent twee procent minder op mijn AOW.”

Quote Ik probeer met schrijven een potje voor mijn oudedags­voor­zie­ning te verdienen. Je wordt er niet rijk van, maar ik vind het gelukkig leuk om te doen Anya van der Gracht

In 2017 is ze begonnen met het schrijven van boeken. ,,Ik heb veel meegemaakt in mijn persoonlijke leven: een onveilige jeugd en een gewelddadige relatie. Al deze verhalen verwerk ik in mijn boeken.” Inmiddels heeft ze vijf titels op haar naam staan die ze via een uitgever op de markt brengt. Daarnaast heeft ze vorig jaar een opleiding tot redacteur afgerond. ,,Op die manier probeer ik wat extra’s te verdienen. Een potje voor mijn oudedagsvoorziening. Je wordt er niet rijk van, maar ik vind het gelukkig heel leuk om te doen.”

Over twee jaar begint haar AOW. ,,Ik hoop dat ik dan met mijn schrijfwerk een fijn bedrag bij elkaar heb gespaard. Al heb ik geen spaardoel, alle beetjes zijn mooi meegenomen.” Ook na de start van haar pensioen zal ze blijven schrijven. ,,Ik heb alleen een laptop nodig en wat stroom. Ideeën zijn er zat.”

Mensen zonder pensioen Uit de meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het aantal werknemers zonder pensioen van 856.000 in 2016 naar 936.000 werknemers in 2019 is gestegen. Naar verwachting ligt het huidige aantal rond een miljoen. Het gaat veelal om mensen met een flexibel dienstverband of zzp'ers die geen pensioenregeling opbouwen. Ook het Verbond van Verzekeraars ziet het probleem groeien en pleit voor aandacht rondom de problematiek. ,,Als mensen vanaf hun 67ste of later zijn aangewezen op enkel AOW is dat geen vetpot. Hier moeten ze beter over geïnformeerd worden.” Het ontbreken van een pensioenregeling bij werknemers is het grootste in de sector commerciële dienstverlening, waar onder andere horeca en vervoer toe behoren. Het netto AOW-bedrag is voor een alleenstaande per 1 juli vastgesteld op 1261,52 euro per maand.

Mick Theeuwen (22) is net begonnen met zijn werkende leven en spaart door affiliate marketing

Een vraag die de 22-jarige Mick veel bezighoudt is: hoe kan ik zorgen dat ik straks genoeg geld heb? Hij is hier heel bewust mee bezig. Maar onder veel leeftijdsgenoten speelt het nog niet, vertelt hij. ,,Ik merk in mijn omgeving dat veel mensen niet weten wat een pensioenregeling inhoudt. Toch wordt het steeds belangrijker om zelf iets (extra’s) op te bouwen. Een goed pensioen is geen vanzelfsprekendheid meer.”

Zelf werkt hij als parttime softwareontwikkelaar en internetondernemer. Zo promoot hij andermans producten en vangt daarop commissie. Dit wordt ook wel affiliate marketing genoemd. ,,Daarnaast ben ik bezig met beleggen en traden (een vorm van investeren, red.) om pensioen op te bouwen. Ik ben zzp’er en dus hier zelf verantwoordelijk voor.”

Quote Tijdens de pandemie merkte ik hoe kwetsbaar alles kan zijn Mick Theeuwen

Het besef dit te regelen kwam vooral naar voren tijdens de pandemie. ,,Ineens merkte ik hoe kwetsbaar alles kan zijn. Het lukte mij toen niet om fatsoenlijk uit huis te kunnen. Daarom heb ik de touwtjes in eigen handen genomen en spaar ik nu voor mijn eigen koophuis.”

Mick droomt ervan vroeg met pensioen te kunnen gaan. ,,Bijvoorbeeld als ik 35 jaar ben, zodat ik mijn tijd kan gebruiken voor leuke dingen. Hiervoor heb ik wel een flinke pot nodig.” Het exacte bedrag weet hij nog niet. ,,Maar wel genoeg zodat ik naast mijn vaste lasten nog zeker 3000 euro per maand overhoud om vrij te besteden.”

Lonneke Kemper (69) is met pensioen en investeert in vastgoed

Jarenlang was de 69-jarige Lonneke wiskundelerares, maar inmiddels investeert ze in vastgoed. Samen met haar drie dochters heeft ze een minihotelletje in Wales. ,,Dit heet officieel R2R (rent-to-rent). Ik huur het van de eigenaar, knap het op en verhuur het weer door.” Vaak aan mensen die het voor een lange termijn huren. ,,Het is daar heel normaal om ver van je werk af te wonen en een onderkomen te huren voor doordeweeks. Zoals in mijn minihotelletje.”

Het is volgens haar niet eenvoudig om met vastgoed gelijk geld te verdienen. ,,Het is niet zomaar geregeld. Je moet je flink verdiepen en risico durven te nemen om geld te investeren. Voor ieder nieuw pandje gaat er zo’n 15.000 pond aan kosten in zitten. Over het algemeen is dit binnen twee jaar terugverdiend.”

Quote Als wiskundele­ra­res is mijn pensioen niet hoog. Dit is een mooie aanvulling

Ze is trots dat ze dit kan doen en hoopt in de toekomst meer verblijven te kunnen verhuren. ,,Ik doe dit voor mijn dochters en met mijn dochters. Ik wil hun een financieel zorgeloos bestaan geven. Zodat ze financieel veilig zijn”, zegt ze. ,,Als wiskundelerares is mijn pensioen niet hoog. Dit is een mooie aanvulling. Verder vind ik het gaaf dat ik dit als vrouw van mijn leeftijd kan doen. En kan laten zien dat, ook na je pensioen, er nog van alles mogelijk is.”

