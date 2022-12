Deze vijf financiële termen vinden jongeren het ingewikkeldst

Nederlandse jongvolwassenen hebben moeite met het begrijpen van teksten die te maken hebben met geldzaken. Uit onderzoek van SNS Bank bleek dat het woord ‘bereidstellingsprovisie’ werd gekozen tot lastigste woord in financiële teksten. Wat is de hele top 5?

SNS deed onderzoek onder ruim 1.000 jongeren tussen de 18 en 35 jaar en vroeg welke woorden ze in de toekomst liever makkelijker omschreven zouden zien. ,,Uit eerder onderzoek wisten we al dat vaktermen teksten vaak ingewikkeld maken”, zegt Marieke Tiesinga, adviseur maatschappelijke impact bij SNS. ,,Dus wilden we weten wat voor termen dat zijn. We stelden op basis van bestaande onderzoeken en inzichten een lijst van 20 woorden op waaruit de jongeren konden kiezen en ze konden zelf woorden aandragen. Daar is uiteindelijk een top 5 uitgerold.”

5. Minten

Minten heeft te maken met non-fungible tokens (NFT’s). Dat zijn niet inwisselbare digitale eigendomscertificaten. Minten betekent letterlijk: munten slaan. ,,Een NFT is een product dat alleen in de digitale wereld bestaat, bijvoorbeeld een digitaal kunstwerk. Aan een NFT hangt een bewijs waarop staat van wie het is en waar het vandaan komt. Een soort echtheidscertificaat. Het veranderen van een digitaal bestand naar een NFT op de zogenaamde blockchain, een soort database waarin transacties opgeslagen kunnen worden, noemen we minten. Door te minten wordt een NFT onderdeel van de blockchain en kan het daarna worden verkocht.”

Quote We zien dat dit soort woorden nieuwko­mers zijn voor ons. Mensen lezen het en vragen zich dan af wat het eigenlijk betekent Marieke Tiesinga, adviseur maatschappelijke impact bij SNS

4. Stagflatie

Er is sprake van stagflatie als de economie niet of nauwelijks groeit én dat je geld minder waard wordt. Stagflatie is een combinatie van de woorden stagnatie en inflatie. Tiesinga: ,,We zien dat dit soort woorden nieuwkomers zijn voor ons. Ze zijn actueel omdat ze veel in het nieuws zijn geweest. Mensen lezen het en vragen zich dan af wat het eigenlijk betekent.”

3. Eigenwoningforfait

Als je een koophuis hebt waar je in woont, moet je een bepaald bedrag boven op je inkomen tellen bij je belastingaangifte. Dit bedrag heet het eigenwoningforfait. Je bouwt namelijk vermogen op met je eigen huis en volgens de Belastingdienst profiteer je daar van ten opzichte van iemand die een woning huurt. Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van je huis.

2. Volatiel

Een woord dat voorkomt bijvoorbeeld de aandelenmarkt of valutahandel. Als een aandeel bijvoorbeeld veel schommelt tussen een lage en een hoge waarde, is er een hoge volatiliteit. Is een aandeel erg volatiel dan schommelt deze sterk in waarde.

1. Bereidstellingsprovisie

Het ingewikkeldste woord uit het onderzoek van SNS. Dit woord heeft te maken met het krijgen van een hypotheek. Als je een hypotheek hebt aangevraagd, krijg je van de bank een offerte. Daarin staan alle voorwaarden en ook welk rentepercentage je gaat betalen. De hypotheek wordt officieel als je bij de notaris bent geweest voor de definitieve koop van je huis. Maar die offerte is niet onbeperkt geldig. Is de vervaldatum verlopen, dan moet je mogelijk een bedrag betalen om de offerte tegen dezelfde voorwaarden te verlengen. Dit bedrag heet de bereidstellingsprovisie.

Klassiekers

,,Woorden als eigenwoningforfait en bereidstellingsprovisie zijn wel klassiekers”, zegt Tiesinga. ,,Die komen altijd weer terug. Ik kan me goed voorstellen dat mensen dit lastige woorden vinden. We hebben op onze site een pagina gemaakt waarin deze moeilijke woorden worden uitgelegd. Voor de lange termijn moeten we natuurlijk een oplossing vinden. We kunnen niet alleen als SNS ineens andere termen gaan gebruiken. Daarom roepen we andere instanties ook op om hierin mee te denken. Dit vraagt om samenwerking.”

Verschil tussen mannen en vrouwen

Een andere opvallende uitkomst van het onderzoek is dat er een groot verschil zit tussen mannen en vrouwen als het gaat om teksten over geldzaken. ,,Van de mannen geeft 39 procent aan dat ze deze teksten interessant vinden. Van de vrouwen slechts 16 procent”, aldus Tiesinga. ,,Van de vrouwen vindt 25 procent deze teksten ingewikkeld. Tegenover 12,5 procent van de mannen. Toch vindt 60 procent van de jongeren dat ze goede financiële basiskennis hebben.”

