Dirk ziet gat in de markt nu statiegeld op petflesjes is ingevoerd: geld is voor het goede doel

Twintig containers liet Van Garderen bestickeren met het Swim to Fight Cancer-logo. Vier zet hij neer bij zijn eigen twee tankstations om daar de lege plastic flesjes van klanten in te zamelen. Zestien parkeert hij in zijn opslag en biedt hij gratis in bruikleen aan voor bijvoorbeeld festivals. ,,Ik heb veel contact met Clemens Ritzer van HOP Producties in Amersfoort. Zij zijn betrokken bij veel evenementen hier in de stad. Als er een festival is, kan hij zo vier, acht of tien containers uit ons magazijn halen.”