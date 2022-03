Dit is wat er gebeurt als je op sms’je klikt van ‘ABN-Amro’: jonge crimineel strijkt ruim 80.000 euro op

Rondkomen als single lastiger? ‘Een-persoons­ver­pak­king laat ik liggen, is duurder dan grotere portie’

Hoe regel je als single je financiën op een goede manier? Als alleenstaande betaal je in verhouding vaak meer voor boodschappen, huur of hypotheek en vakantie. Of geef je met een eenpersoonshuishouden juist minder uit?

24 februari