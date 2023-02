DNB waarschuwt: Te veel winkeliers weigeren contant geld

Gemiddeld maakt 4 procent van de winkeliers duidelijk dat ze alleen maar pinbetalingen willen, maar in sommige branches is hun aandeel veel groter. Zo is dit bij een op de vijf bioscopen het geval en meer dan een op de tien apothekers accepteert ook geen cash, meldt DNB op basis van onderzoek van Locatus. Ook bij betaalde parkeergarages of -plaatsen is het relatief lastig om met contant geld te betalen.

Onder druk

Gemeengoed

Over het algemeen geldt dat het aandeel pin only-verkopers groter wordt naarmate steden groter zijn. In plaatsen met meer dan 175.000 inwoners wil 6 procent van de winkeliers alleen maar pinbetalingen. In dorpen met minder dan 10.000 inwoners is dat gemiddeld 2 procent. De grootste kans in een winkel terecht te komen met alleen maar pinmogelijkheden hebben klanten in Utrecht en Flevoland. In Limburg en Drenthe is het aandeel cashweigeraars het kleinst.