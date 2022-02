Door dure uitvaart heeft Nicole nu geldproblemen: ‘Zes kinderen en 100 euro per week’

Geld & Geluk Mieke en André sparen niet alles op voor pensioen: ‘We besteden ons geld het liefst nu’

In deze rubriek vragen we lezers naar hun relatie tussen Geld en Geluk. Sinds de zoons van Mieke en André het huis uit zijn, is zij weer aan het werk. Wel parttime, net als André: ‘We leven nú. Wie zegt dat we negentig worden?’

