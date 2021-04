Duizenden klanten Kijkshop kunnen fluiten naar hun geld

Waarom het dan toch fout ging, is nog niet duidelijk. Van den Bosch onthoudt zich van commentaar en ook curator Martijn Hoving geeft geen duidelijkheid. ,,Daar is het nog te vroeg voor, het onderzoek is in volle gang.’’ Duidelijk is wel dat duizenden klanten zeer waarschijnlijk hun geld kwijt zijn. Op de site is een vraag- en antwoordenlijst gepubliceerd waaruit blijkt dat als klanten geld terugkrijgen, dat minstens een jaar duurt en mogelijk veel langer. ,,Op dit moment is er in het geheel geen geld meer’’, is de weinig optimistische boodschap. Gedupeerden kunnen zich via dit overzicht melden bij de curator.



Hoving meldt dat het gaat om tussen de vier- en vijfduizend consumenten die slachtoffer zijn van het bankroet. ,,Maar er zijn uiteraard ook leveranciers die schade hebben.’’ Daarnaast zijn 25 medewerkers hun baan kwijt. Konrad van den Bosch had niet alleen de leiding over Kijkshop.nl, maar ook over drie andere onlineplatforms: DirectSale, Lumi Plaza en Plaza Sale. Ook die drie zijn failliet verklaard.



Het bedrijf zal volgens curator Hoving geen doorstart maken, wel zijn er gegadigden die de merknaam willen overnemen.