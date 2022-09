Dure grasmaaier ging binnen 2 jaar stuk: 'Essentiële onderdelen worden van plastic gemaakt’

GeldflatersIedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun monetaire misstap. Deze week Anna Schneider (40) uit Amsterdam over haar grasmaaierpech.

Een grasmaaier in Amsterdam?

Anna: ,,Ja, we hebben een huis met een tuin, onze allereerste tuin. Toen we hier vier jaar geleden kwamen wonen, was ik zo blij en dacht ik: ik wil het echt goed doen. We legden de tuin aan, waaronder ook een gazon en ik had dus een grasmaaier nodig. Online ging ik op zoek en bekeek reviews. Ik wilde niet de allergoedkoopste, liever echt een goed merk.”

Waar ging je voor?

,,Een Gardena, een elektrische met kabel. Er zit dus geen motor in, het werkt meer als een stofzuiger en heeft een opvangbakje waar het gemaaide gras in terecht komt. Hij kostte wel 250 euro, dat vond ik best duur. Maar als je een tuin aanlegt, moet je zoveel aanschaffen dat dit er ook nog wel bij kon.”

Waarom ging je niet gewoon voor een degelijke en goedkopere handmatige grasmaaier?

,,Nu ben ik drie keer zo snel klaar. Het grasveld heeft heel veel hoekjes en met deze kom je overal gemakkelijk bij. En je kunt de lengte van het gras instellen, zodat het precies zo lang wordt als hoe jij het wilt hebben. Je moet wel druk uitoefenen om met dat ding te kunnen schuiven, het is een hele bak, maar ook mijn kinderen konden het doen, dus dat was leuk en handig. Het hele gezin maaide om beurten.”

Quote We vergaten het eigenlijk tijdens de winter en pas in het voorjaar, een half jaar later, dacht ik; oja: de grasmaaier

Wanneer ging het mis?

,,Het ging twee jaar goed. Toen brak het stuk waarmee je hem aanzet af. Dat was een soort gaspedaal die je met je hand naar beneden moest drukken. Die voering was van kunststof en dat brak af. Kunststof is op een gegeven moment natuurlijk op.”

Wat deed je eraan?

,,We deden er niet direct iets aan toen het gebeurde. Stom, normaal ben ik heel eager met die dingen. Onze elektrische tandenborstels gaan bijvoorbeeld om de haverklap stuk en dan regel ik altijd meteen dat ze een nieuwe leveren. Familie had dezelfde maaimachine die ook kapot ging. Zij gingen er wel meteen achteraan en kregen een nieuwe.”

Waarom ondernam jij niet meteen actie?

,,Het was inmiddels herfst dus de noodzaak was minder. We vergaten het eigenlijk tijdens de winter en pas in het voorjaar, een half jaar later, dacht ik; oja: de grasmaaier. Toen bleek dat de garantie inmiddels verstreken was en dat we helemaal niets terug zouden krijgen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Hoe voelde jij je daarover?

,,Ik baalde wel van mezelf dat ik niet meteen tot actie was overgegaan. Maar ik vond het ook best stom dat essentiële onderdelen van een vrij duur apparaat gewoon van plastic worden gemaakt. Je denkt; ik koop een zwaar ding, van een goed merk. Dan is 2 jaar wel een erg korte levensduur. Dat vind ik best slecht. Ik weet dat er in die markt een enorme druk van concurrentie is en daardoor ook belangrijke onderdelen goedkoop geproduceerd worden, het wordt allemaal niet meer zo goed gemaakt als veertig jaar geleden. Maar toch. Alles belandt uiteindelijk wel op de schroothoop en dat is ook jammer voor het milieu.”

En hoe maai je momenteel het gras?

,,We hebben hem geplakt. Hij werkt nog wel maar het is wel behelpen. Een volwassene kan er met moeite nog wat mee, maar de kinderen kunnen nu niet meer meehelpen met maaien, dat vind ik jammer.”

Ga je een nieuwe kopen?

,,Misschien ga ik wel voor een robot die gras maakt, dan hoef ik het helemaal niet meer zelf te doen en is het gazon toch spik en span.”

Ben je met zo’n maairobot niet bang dat essentiële onderdelen dan ook weer van plastic zijn gemaakt?

,,Zo’n robot gaat inderdaad misschien ook weer makkelijker kapot door alle nieuwe snufjes. Toch maar een zware maar degelijke handmaaier dan?”

Ook een geldflater begaan? Een misser waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven en wil je anderen daar met jouw verhaal voor behoeden? Mail dan naar geld@dpgmedia.nl.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wil je op de hoogte blijven van handige tips om met je geld om te gaan en geïnspireerd raken hoe anderen hun financiën regelen? Volg ons dan op Facebook en Twitter!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.