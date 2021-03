Eerst hulp bij belastingaangifte: ‘Sommige mensen liggen ervan wakker’

Zzp'er Gitana (34) wil vroeg met pensioen en spaart 200 euro per maand: 'Geld is op voor haar 60ste'

11 maart Je hele leven hard werken in je eigen bedrijf en dan op je oude dag op een houtje bijten. Dat lot dreigt voor veel zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers), die te weinig regelen voor later. Geld wegzetten voor je pensioen is lang niet bij iedereen top of mind. Veel van hen vinden het te duur, te ingewikkeld of nog te ver weg om zich in te verdiepen. Bovendien sluiten pensioenspaarplannen niet goed aan bij hun wensen. Want in tijden van nood kun je niet zomaar aanspraak maken op je opgespaarde pensioengeld.