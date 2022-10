Elisabeth gaf 3000 euro uit aan galajurk én een pak voor haar vriend: 'Twee maanden later was het uit'

GeldflatersIedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun geldflater. Deze week Elisabeth van Raven (37), die de hele erfenis van haar oma uitgaf aan een gala.

Hoe kwam je aan die erfenis?

Elisabeth: ,,Toen mijn oma overleed, kregen al haar kleinkinderen 3200 euro. Dat had ik op de bank moeten zetten en ik had rustig moeten nadenken wat ik ermee zou gaan doen. Maar ik ben impulsief.”

En toen was er een gala.

,,Ik was een jaar of 19, woonde net op kamers. Mijn mbo-studie had ik inmiddels afgerond, maar ik studeerde verder omdat ik het echte studentenleven wilde beleven. Mijn studentenvereniging organiseerde een gala. Dat zou mijn eerste gala ooit worden, dus ik wilde echt uitpakken.”

Quote Toen hij zei dat hij niet wist wat hij dan zou moeten aantrekken, antwoordde ik dat ik ook wel een pak voor hem zou kopen Elisabeth van Raven (37)

Dus je gaf al dat geld uit aan een jurk?

,,Via via kwam ik bij een vrouw terecht die hele bijzondere jurken verkocht. Ik viel voor een gouden, crèmekleurige strapless jurk met een sjerp en een grote grijze strik van achter. Maar die jurk was niet het enige.

Ik had ook net een relatie, mijn eerste echte en ik was smoorverliefd op hem. Ik wilde zo graag dat hij meeging. Dus toen hij zei dat hij niet wist wat hij dan zou moeten aantrekken, antwoordde ik dat ik ook wel een pak voor hem zou kopen.”

Wat een duur cadeau!

,,Ja, dat bleek duurder dan mijn galajurk, want hij moest een broek, een jasje, een dasje, een overhemd. Ik weet niet meer precies hoeveel onze outfits kostten, maar de erfenis was zo goed als weg.”

Vond je dat niet zonde?

,,Het leek me superhandig voor hem om een pak te hebben. En ik voelde me met die erfenis zo rijk. Ik zwom in het geld, vond ik, dus dat kon ik makkelijk betalen.”

Ook een geldflater begaan? Een misser waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven en wil je anderen daar met jouw verhaal voor behoeden? Mail dan naar geld@dpgmedia.nl.

Voelde hij zich niet bezwaard?

,,Laten we zeggen dat ik heel goed ben in het geven van cadeaus en minder goed in sparen. Zelf zou ik denk ik niet zo snel zo’n duur cadeau aannemen, maar ik kan iemand ook heel goed overtuigen als ik graag iets moois wil geven.”

Hoe was het gala?

,,Ik weet nog wel dat het een hele toffe avond was. Het was leuk met mijn vriend, want je kon ontzettend goed met hem feesten. Misschien iets te goed. Niet lang daarna vertrok hij voor een stage naar het buitenland. Twee maanden na het gala belde hij me op en maakte het uit.”

Vroeg jij dat pak niet terug?

,,Ik was er wel zuur over maar ik had vooral heel erg veel liefdesverdriet. Ik gaf hem dat pak omdat ik dacht dat we samen nog veel meer dingen zouden beleven waarbij hij dat pak zou dragen. Daar dacht hij dus anders over.”

Quote Inmiddels heb ik ook geleerd dat als je iets geeft, je dat moet doen omdat je het graag wilt geven Elisabeth van Raven (37)

Wat heb je ervan geleerd?

,,Achteraf denk ik dat ik eerst beter had kunnen vragen hoe het tussen ons zat voordat ik hem dat pak gaf. Maar inmiddels heb ik ook geleerd dat als je iets geeft, je dat moet doen omdat je het graag wil geven. Je moet loslaten wat de ontvanger verder doet. Geven zonder verwachtingen, dat leerde ik van oma’s erfenis. Maar mijn mantra is nog steeds: het leven kan zo voorbij zijn, dus geniet van je geld. Misschien was het te snel op en die relatie te snel voorbij, maar dat gala was een geweldige belevenis.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wil je op de hoogte blijven van handige tips om met je geld om te gaan en geïnspireerd raken hoe anderen hun financiën regelen? Volg ons dan op Facebook en Twitter!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.