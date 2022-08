Elodie betaalde 25.000 euro voor haar partner: ‘Ik ben snel geneigd in de helpende rol te schieten’

GeldflatersIedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun monetaire misstap. Deze week Elodie Blom (29) die financieel voor haar partner bijspringt.

Waarom doe je dat?

,,Ik heb de neiging eerder geld uit te geven aan mijn partner dan aan mijzelf. Wat daardoor ontstaat, is dat ik financieel veel voor mijn partner oplos. Opleidingen, huur, zorgverzekering, telefoonkosten. Bij mijn ex liep dit op tot 7500 euro. Bij mijn huidige partner staat de teller op 25.000 euro.”

Maar dat is ontzettend veel geld!

,,Ik heb hem de afgelopen twee jaar eigenlijk onderhouden.”

Waarom?

,,Hij studeerde nog toen ik hem ontmoette. Mijn vriend komt uit Afrika en heeft in Nederland nergens recht op. Een opleiding kost voor een Nederlander 2000 euro per jaar, maar voor hem 10.000 euro. Een uitkering krijgt hij niet en hij had lange tijd moeite met werk vinden. Ik heb een eigen bedrijf en dat gaat financieel goed. Ik houd van hem en ben snel geneigd in de helpende rol te schieten.”

Quote We hebben afgespro­ken dat hij zijn studie gaat terugbeta­len aan mij. Dat is dus een lening. Maar laten we eerlijk zijn; uiteinde­lijk komt niet alles terug

Je houdt wel bij hoeveel je voor hem betaalde.

,,Ja, omdat we samen hebben afgesproken dat hij zijn studie gaat terugbetalen aan mij. Dat is dus een lening. Maar laten we eerlijk zijn; uiteindelijk komt niet alles terug.”

Heeft je ex je ooit terugbetaald?

,,Een deel. Dat geld was overigens niet de reden dat hij en ik uit elkaar gingen en hij is me nog steeds zeer dankbaar. Zonder mij had hij zijn opleiding niet afgemaakt.”

En vervolgens kies je weer voor een partner die je moet onderhouden.

,,Ik had vriendinnen die op zoek waren naar een partner en zeiden: ‘Het moet iemand zijn die zichzelf kan onderhouden, met een goede baan, zijn zaakjes op orde.’ Dan dacht ik: Wat oppervlakkig! Je gaat toch met degene op wie je verliefd wordt? Dat denk ik nog steeds maar inmiddels weet ik ook dat het fijner is als de financiële verschillen niet enorm zijn. Daar ontstaat een vorm van ongelijkheid door. Niet dat ik op zoek ga naar een nieuwe partner hoor.”

Ook een geldflater begaan? Een misser waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven en wil je anderen daar met jouw verhaal voor behoeden? Mail dan naar geld@dpgmedia.nl.

Hoe staat je partner hierin?

,,Het is voor ons beiden irritant. Hij komt ook nog eens uit een cultuur waarbij het not done is dat de vrouw het geld verdient. En hij doet zijn best. Ik heb meegemaakt dat hij elke dag meerdere sollicitaties de deur uit stuurde en telkens werd afgewezen. En uiteindelijk maak ik de keuze hem te steunen.”

Hoe ga je ermee om?

,,Hij heeft sinds een jaar een baan en betaalt inmiddels mee aan de huur en andere rekeningen. Maar ik verdien nog steeds meer en laat hem kleine beetjes terugbetalen.”

Wat neem je hiervan mee?

,,Geld speelt een grotere rol in een relatie dan ik dacht. En met mijn huidige partner geef ik duidelijker grenzen aan. Als mijn ex een nieuwe broek nodig had, dan zei ik: geen probleem. Nu vraag ik eerst of het echt nodig is en koop in plaats van een broek van 200 euro eentje van Zara voor 40 euro. En ik leerde dat het er ook om draait dat iemand zijn verantwoordelijkheid pakt als het kan. Die 25.000 euro zal ik nooit helemaal terugkrijgen, maar ik heb inmiddels het vertrouwen dat ik met deze man een toekomst kan opbouwen.”

