Emily en Lex besteden 700 euro per maand aan boodschappen: ‘Kinderen eten ons failliet’

Lesley-Ann (29) heeft 150 planten: 'Ik vind altijd een plekje voor een stekje'

16 april We zitten door corona allemaal meer binnen. Hoe leuk is het dan om je huis vol te zetten met planten? Als je in het tuincentrum rondkijkt, lijkt dat een dure hobby. Maar het tegendeel is waar, zeggen liefhebbers. Hun geheim? Ga stekken, of richt je op tweedehandsjes. De plantenmoeder, plantendokter én de Takkewijven geven tips.