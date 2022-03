Eneco past energietarief iedere maand aan

Energiebedrijf Eneco gaat vanaf 1 april de variabele tarieven maandelijks aanpassen. Als de prijzen dalen, dan profiteren de klanten meteen. Maar nóg hoger kan ook. Het bedrijf schat in dat duizenden mensen dit jaar in betalingsproblemen komen.

Dat meldt het bedrijf bij publicatie van de jaarcijfers. ,,De tarieven per kWh elektriciteit en kuub gas zullen per maand worden vastgesteld. Dat betekent dat het maandbedrag bij grote schommelingen zal worden aangepast. Als de energieprijzen sterk dalen dan zullen we het maandbedrag verlagen. Als de prijzen fors stijgen dan verhogen we het maandbedrag’’, zegt ceo As Tempelman van Eneco.

De nieuwe per maand wisselende tarieven gaan alleen gelden voor klanten van Eneco bij wie na 31 maart het vaste contract afloopt. Dat zijn in april 90.000 huishoudens. Klanten die al eerder een variabel tarief kregen aangeboden houden dat ‘in principe’ een jaar, maar Eneco durft niets te garanderen. Wie nog een lopend vast contract heeft merkt vooralsnog niets van de nieuwe prijzen.

Energie wordt voor de nieuwe groep consumenten met variabele tarieven voortaan maandelijks ingekocht, de achterliggende gedachte is de hoop dat de prijzen gaan dalen in de loop van het jaar. ,,We speculeren hier niet. We weten niet zeker of de prijzen stijgen of dalen. Door dit te doen halen we het risico voor onszelf en onze klanten eruit.’’

De stap van Eneco toont aan hoe sterk de energieprijzen schommelen en hoe onzeker de markt is. Nog geen twee weken geleden zei Eneco niet van plan te zijn de variabele tarieven op korte termijn aan te passen. Dat gebeurt over ruim een week dus wél.

Normaal gesproken passen energiebedrijven de variabele tarieven twee keer per jaar aan. Op 1 januari en 1 juli. Eneco hoort met Essent en Vattenfall tot de drie grote energiebedrijven met ieder meer dan 2 miljoen klanten. Vattenfall liet medio deze maand weten dat de tarieven ook op 1 april zouden stijgen. Steeds als de noodzaak er is, zal Vattenfall de tarieven aanpassen. Essent zegt vooralsnog niet af te wijken van het traditionele stramien van halfjaarlijkse prijsaanpassingen. Kleinere energiebedrijven besloten al eerder wel tot frequentere aanpassingen.

De helft van de ruim 2 miljoen Eneco-klanten heeft inmiddels te maken met de hogere energierekening en dat hakt erin. Wie bijvoorbeeld eind deze maand zijn jaarcontract ziet eindigen moet rekenen op meer dan een verdubbeling van het maandbedrag.

Quote Thermo­staat één graad lager scheelt meer dan 100 euro As Tempelman Eneco stelt dat 94 procent van de energienota’s op tijd wordt betaald, maar de vrees is dat ‘duizenden mensen’ met betalingsregelingen te maken krijgen omdat ze in financiële problemen komen. Essent en Vattenfall zien nog geen stijging van het aantal mensen dat problemen heeft met het voldoen van de rekening, maar ook die bedrijven houden betalingsachterstanden scherp in de gaten.

,,We maken ons grote zorgen over de stijgende energiearmoede’’, zegt Tempelman. Betalingsregelingen zijn verruimd en mensen van wie Eneco vermoedt dat er problemen zullen komen - als er bijvoorbeeld een groot verschil zit tussen het maandbedrag en de daadwerkelijke kosten - worden gebeld.

Eneco gaat meer doen om mensen te overtuigen van de noodzaak om energie te bezuinigen, want de omvang van de energiecrisis is niet bij iedereen goed doorgedrongen. Aan de hand van de slimme thermostaten die het bedrijf bij veel klanten heeft blijkt dat meer dan de helft van de mensen de thermostaat overdag boven de 20 graden heeft staan, bijna een derde ‘s nachts boven de 17 graden. ,,Eén graad verschil is gemiddeld 50 kuub gas besparing en bij de huidige tarieven heb je het dan over meer dan 100 euro.’’

